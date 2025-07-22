Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında İran temsilcisi Tractör'e 2-0 mağlup oldu.
Sezon hazırlıklarını Bolu'daki kampta sürdüren kırmızı-siyahlıların Tractör ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 golsüz tamamlandı.
Tractör, 47. dakikada Hosseinzadeh ve 57. dakikada Strkalj'in golleriyle maçı 2-0 kazandı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Tractör'e 2-0 Yenildi - Son Dakika
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