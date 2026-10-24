Gençlik Mimar Sinan Spor'un futbolcusu Bartın'da kalp krizi geçirip anjiyoya alındı - Son Dakika
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Gençlik Mimar Sinan Spor'un futbolcusu Bartın'da kalp krizi geçirip anjiyoya alındı

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Gençlik Mimar Sinan Spor\'un futbolcusu Bartın\'da kalp krizi geçirip anjiyoya alındı
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Bartın Atatürk Stadı'nda oynanan Arıt Kayadibispor-Gençlik Mimar Sinan Spor maçının 90+3. dakikasında 35 yaşındaki futbolcu Akın Karaaslan fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Karaaslan, ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp anjiyoya alındı.

Bartın'da Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşmada Gençlik Mimar Sinan Spor'un 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, maçın son dakikalarında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'un 2. haftasında Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor, Bartın Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90+3. dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan aniden fenalaşarak yere yığıldı. Futbolcunun durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Karaaslan, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akın Karaaslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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