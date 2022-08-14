Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay, Voleybol Milli Takımı'nın sevincine ortak oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay, Voleybol Milli Takımı'nın sevincine ortak oldu

14.08.2022 14:03
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay, Voleybol Milli Takımı'nın sevincine ortak oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve farklı ülkelerden gelen devlet adamları, Konya'nın ev sahipliğinde devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde gerçekleşen Türkiye-İran Voleybol maçını izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve farklı ülkelerden gelen devlet adamları, Konya'nın ev sahipliğinde devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde gerçekleşen Türkiye- İran Voleybol maçını izledi. İran'ı 3-2 mağlup eden Türk Milli Takımı'nın sevincine Bakan Kasapoğlu, Başkan Altay ve Konyalılar tezahüratlarıyla ortak oldu.

Konya'nın ev sahipliğinde sürdürülen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türk Milli Takımı'nın başarılarıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve farklı ülkelerden gelen devlet adamları, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen voleybol karşılaşmasını birlikte izledi. İran karşısında ilk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen milliler, sonrasında büyük bir geri dönüşe imza attı. Türk Milli Takımı, önce 2-2 beraberliği sağladı, ardından uzatma setini de kazanarak salondan 3-2 ayrıldı. Yarı finale yükselme başarısı gösteren Milli Sporcuların sevincine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konyalılar da tezahüratlarıyla ortak oldu. Başkan Altay ayrıca, Selçuklu Spor Salonu'nda Katar ile İran arasında oynanan hentbol müsabakasını ve Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Türkiye- Azerbaycan arasında gerçekleştirilen 3x3 basketbol maçını da Konyalılarla birlikte yakından takip etti. - KONYA

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Voleybol Milli Takımı'nın maçını izledi Bakan Kasapoğlu, Voleybol Milli Takımı'nın maçını izledi Kadın Milli Voleybol Takımı, Konya'da altın madalyaya odaklandı Kadın Milli Voleybol Takımı, Konya'da altın madalyaya odaklandı
Kaynak: İHA

voleybol, Konya, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay, Voleybol Milli Takımı'nın sevincine ortak oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:43:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay, Voleybol Milli Takımı'nın sevincine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement