Bakan Kasapoğlu, derbi maçını İznik'te vatandaşlarla izledi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, derbi maçını İznik'te vatandaşlarla izledi

02.10.2022 23:06

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını vatandaşlarla izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını vatandaşlarla izledi.

İznik Gölü kıyısında düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış törenine katılan Bakan Kasapoğlu, dönüş yolunda İznik'te bir çay ocağında mola verdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısını seyretti.

Çay ocağında çekirdek yiyen ve çay içen Kasapoğlu, vatandaşlara kitap ile satranç takımı hediye etti.

Bakan Kasapoğlu'na Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşlik etti.

Müsabakanın bitmesinin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yoluna devam etti.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, derbi maçını İznik'te vatandaşlarla izledi - Son Dakika

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