Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, büyüyen, genç, güçlü bir Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı teknolojinin yüzyılı olacak." dedi.

Bakan Bak, Malatya'daki programı kapsamında Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca ile Selçuklu dönemi mezarlığı Kırkkardeşler Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

Melekbaba Gençlik Merkezi'ne geçen Bakan Bak, burada gençlerle curling oynadı.

"Şehrim için, gençlik için ilk oyum AK Parti'ye" programında gençlere hitap eden Bakan Bak, gençlik yılları ve okul hayatını anlattı.

Üniversitede dersler verdiğini, mühendislik yaptığını anlatan Bak, hep siyasetin içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu, Erdoğan'dan insanlara destek olmayı, yardımcı olmayı öğrendiğini ifade etti.

Siyasi hayatı hakkında da bilgi veren Bak, gençlerin bu süreçte ülke için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelleri aşarak siyasette yol alan biri olduğunu, önüne ne engel koydularsa hep milletin, gençlerin desteğiyle aştığını hatırlatan Bak, "Gençlere milletvekili olma hakkını 18 yaşına indiren Cumhurbaşkanı'mızdır. Başörtüsü engelini kaldıran Cumhurbaşkanı'mızdır. Yapılmaz denen şeyleri yapan Cumhurbaşkanı'mızdır." diye konuştu.

"Biz çılgın Türkleriz"

Erdoğan'dan öz güvenli olmayı öğrendiğini belirten Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Biz Türk mühendislerinin yapabileceğini öğrendik. Ben yurt dışına giderken bana şunu söylemişti: 'Bize lazım olanları al gel.' ve bize öz güveni aşılayan odur. Biz yaparız. Ben gittiğim zaman da orada yurt dışında çalışırken de benim emrimde dört beş tane mühendis çalışırdı. Çünkü ben iyi bir mühendistim. Bize hep şunu söylediler. 'Alman mühendisi yapar, İngiliz mühendisi yapar, Amerikan mühendisi yapar, onlar çok iyi yapar, onlar her şeyi yapar.' Öyle bir şey yok. Bakın burada bir Türkiye var. Onların 'siz yapamazsınız' dediği, bize vermek istemedikleri pek çok şeyi biz yaptık. Kamerayı vermediler, kamerayı yaptık. İnsansız hava aracını vermediler, 'Bozuk' dediler. Şöyle dediler, böyle dediler, operasyonlarda vermediler? Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada savunma sanayine verdiği destekler var. Şimdi ne yapıyoruz? Kaan'ı da yapıyoruz. Kim yapıyor? Türk mühendisi yapıyor. Biz çılgın Türkleriz. Engel tanımayız. Yolumuzu açarız, yolumuza devam ederiz."

Bak, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alan Malatya'nın 31 Mart'ta da destek vereceğine inandığını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında 50 gençlik kampları olduğunu, geçen yıl 300 bin gencin bu gençlik kamplarından faydalandığını belirten Bak, "Dene yap atölyeleriyle, kodlamayla, yazılımla çok güçlü bir Türkiye var. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde spor devrini yaşamaktadır Türkiye. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapıyoruz, stadyumlar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak en önemli çalışmalarından birinin bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla mücadele olduğunu dile getiren Bak, "Ailelere diyoruz ki çocuklarınızı spor tesislerimize getirin, gençlik merkezlerimize getirin, gençlik kamplarımıza getirin, çocuklarımız diğer arkadaşlarıyla kaynaşsın. ve kendilerini geliştirecek işler yapsınlar." diye konuştu.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Gençlere güvendiklerini, gençlerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok destek verdiğini dile getiren Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz gençlerimize güveniyoruz. İnşallah gelecekte de çok güzel işler yapacağız. Büyüyen, genç, güçlü bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı teknolojinin yüzyılı olacak. Biz büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Bakın asla şunu unutmayalım. Recep Tayyip Erdoğan asla kimseden emir almaz. Sadece ve sadece rükuda eğilir. Hep dik durur. Diklenmeden dik durur. Milletine güvenir. Milletin adamıdır, sessiz yığınların sesidir, kimsesizlerin kimsesidir. O yüzden dünyada siyaset tarihinde üst üste 17 seçim kazanan, inşallah 18 seçimi kazanacak olan bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan."