Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 100 sporcuyla katılacak - Son Dakika
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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 100 sporcuyla katılacak

Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları\'na 100 sporcuyla katılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'nin yaklaşık 100 sporcuyla katılacağını belirterek, 'Hedefimiz altın madalyalar ve kürsüde yer almak.' dedi. Bak, Kestel Spor Salonu'nda spor kulübü temsilcileri, milli sporcular, gönüllü gençler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Türk sporcuların uluslararası başarılarının son dönemde artarak devam ettiğini söyledi.

14.03.2024 20:04
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'nin yaklaşık 100 sporcuyla katılacağını belirterek, "Hedefimiz altın madalyalar ve kürsüde yer almak." dedi.

Bak, Kestel Spor Salonu'nda spor kulübü temsilcileri, milli sporcular, gönüllü gençler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Türk sporcuların uluslararası başarılarının son dönemde artarak devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin bir spor devrimi yaşadığını dile getiren Bak, özellikle yeni yapılan spor tesisleriyle bir spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Bak, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na değinerek, "İnşallah Türkiye'miz orada ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirecek ve İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletecek. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 100 sporcuyla orada olacağız. Hedefimiz altın madalyalar ve kürsüde yer almak. Bizler ülkemizin bayrağını göndere çektirecek Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları istiyoruz. İşte bu şampiyonlar sizin içinizden çıkacak. Bu ülkenin gururu olacaksınız." ifadesini kullandı.

" Türkiye Yüzyılı, sporun yüzyılı"

Bursa'ya çok sayıda eser kazandırdıklarını anlatan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz eser yaparız, yeni tesisler yaparız. Bursa'mızda yeni Atatürk Spor Salonu'nu 2 yıl içinde bitirmiş olacağız. Avrupa standartlarında stadyumlar yapılırken, spor salonları yapılırken, yüzme havuzları yapılırken dediler ki 'Bunları niçin yapıyorsunuz?'. Bunları gençler için yapıyoruz. Gençlerin spor yapması için yapıyoruz. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli görevlerimizden biri bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla mücadele. O noktada bütün tesisler ailelerin, gençlerin emrinde. Herkes spor tesislerine gelsin, spor yapsın, yüzmeden, atletizme, masa tenisinden, kick boksa, karateden judoya, güreşe ve bütün branşlarda tesisler emrinizde. İşte bütün bunlarda çok şanslıyız. Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var, Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan her zaman sporcunun yanında her zaman onunla beraber."

Bakan Bak, AK Parti Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un başkanlığa seçilmesiyle ilçeye çok sayıda eser kazandıracaklarını anlattı.

Her zaman sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bak, "Eserler devam edecek. Hizmet devam edecek. Gerçek belediyecilik devam edecek. Kestel'de de Bursa Büyükşehir'de de eserlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlere güvendiklerini belirten Bak, "Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı. Türkiye Yüzyılı, sporun yüzyılı. Türkiye Yüzyılı, bizim yüzyılımız, çılgın Türklerin yüzyılı, sporcularımızın yüzyılı. Hep beraber al bayrağı göndere çektireceğiz. Tüm dünyaya 'Bu Türkler çılgın.' dedirteceğiz. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlarıyla tekrar tüm dünyaya gücümüzü göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılı olmanız için bize ne düşerse onu yapmaya hazırız"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da AK Parti Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un da spor camiasından geldiğini bildirdi.

Gelecek dönemde Erol ile gençlere daha çok imkan sağlayacaklarını anlatan Ala, şunları kaydetti:

"Sizler daha fazla spor yapma, daha fazla uluslararası başarı elde etme imkanı bulacaksınız. Ben burada çok saygın, çok kıymetli evlatlarınızla tanıştım. Bir kısmıyla daha önce de buluşmuştum. Onların her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bilin ki gençler sizin başarılı olmanız için bize ne düşerse onu yapmaya hazırız ve bu anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz."

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sporcularla iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 100 sporcuyla katılacak - Son Dakika

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