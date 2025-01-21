Ücretsiz Gençlik Kampları Başladı - Son Dakika
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Spor

Ücretsiz Gençlik Kampları Başladı

Ücretsiz Gençlik Kampları Başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB) her yıl ücretsiz olarak düzenlediği Gençlik Kampları'nın yeni yılda 43 Gençlik Kampı'nda toplam 5 bin 72 gencin katılımıyla faaliyete başladığını duyurdu.

21.01.2025 12:57  Güncelleme: 12:58
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB) her yıl ücretsiz olarak düzenlediği Gençlik Kampları'nın yeni yılda 43 Gençlik Kampı'nda toplam 5 bin 72 gencin katılımıyla faaliyete başladığını duyurdu. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen 'Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri' ise pilot olarak seçilen 5 gençlik kampında uygulamaya alındı.

GSB yaptığı duyuruda, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Kampları'na bu yıl da ücretsiz olarak devam edileceği bilgisini paylaştı. GSB tarafından yapılan açıklamada Gençlik Kampları'nda, her yıl binlerce genci bir araya getirerek kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanacağı vurgusu yapıldı. Ayrıca 2025 yılı Gençlik Kampları Programı'na toplam 43 kampta 5 bin 72 gencin katılımıyla başlandı. Gençlik Kampları'nı daha verimli hale getirmek amacıyla bu yıl ilk kez uygulanan 'Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'yle ise gençlere günlük yaşamda yararlı olacak beceriler kazandırılması hedefleniyor.

'KAMPLAR MEVSİMLERE GÖRE 4 DÖNEME AYRILDI'

GSB, yapılan açıklamada Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2025 yılı Gençlik Kampları'nın, mevsimlere göre 4 döneme ayrılarak gençlere yıl boyunca katılım fırsatı sunduğunu bildirdi.

Programla ilgili detaylar ise şu şekilde paylaşıldı:

"Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerine göre organize edilen kamplarda, toplamda 42 bin 364 gencin ağırlanması planlanıyor. Yaz döneminde ise 47 bin 758 genç, doğa ve deniz kamplarında buluşacak. Kariyer, Kültür ve Bilim Kamplarıyla Gelişim Odaklı Programlar, Gençlik kamplarına ek olarak Kariyer ve Motivasyon Kampları, Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları ile Bilim Kampları düzenleniyor. Bu programlar, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra sosyal farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor."

'TEMEL YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYELERİ DE HAYATA GEÇİRİLDİ'

GSB, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü gençlerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri kazanmalarını sağlamak için 'Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'nin de hayata geçirildiği bilgisini paylaştı. Programın pilot uygulama alanları ise, Antalya Alaaddin Keykubat, İstanbul Marmaracık Şehit Halil Kantarcı, Kastamonu Yolkonak, Mersin Mehmet Akif Ersoy ve Manisa Kula Gençlik Kampları olarak belirlendi. Temel Yaşam Becerileri Atölyelerinde gençlere; çadır kurma, basit yemek yapma ve tesisat bilgisi gibi temel beceriler, ilk yardım uygulamaları ve temel afet bilgisi gibi sağlık becerileri, elektrik ve su tesisatına yönelik temel bilgiler gibi teknik beceriler, bahçe bakımı ve çevre dostu uygulamalar gibi çevre bilincini artırıcı 'yeşil beceriler' kazandırıldığı bilgisi aktarıldı.

Ayrıca, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından pilot uygulama sonuçları analiz edilecek ve 2025 yaz dönemine kadar Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'nin ülke genelindeki 43 gençlik kampında yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu eğitimlerle, gençlerin bireysel bağımsızlıklarını artırılmasının yanı sıra sosyal ve çevresel farkındalıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

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