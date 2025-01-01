Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Şehitleri için anma yürüyüşü düzenleyecek

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl yapılan Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla 3-4-5 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gençler ve vatandaşlar, 3 gün sürecek etkinliklerle 110'uncu yıldönümünde Sarıkamış Şehitlerini anacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış'a Sarıkamış Ekspresi ile gidecek. Bakan Bak, gençlerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının yer alacağı kafileyle birlikte 3 Ocak Cuma günü saat 08.50'de Ankara Tren Garı'ndan Sarıkamış yolculuğuna çıkacak.

KARDAN HEYKELLER SERGİSİ AÇILIŞI YAPILACAK

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında 4 Ocak Cumartesi günü şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Aynı gün Bakan Bak'ın katılımıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 'Kardan Heykeller Sergisi' açılışı yapılacak. Açılıştan sonra meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirilecek. Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 20.00'de başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulacak.

5 OCAK PAZAR GÜNÜ 'ANMA YÜRÜYÜŞÜ' GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın son gününde ise 'Anma Yürüyüşü' gerçekleştirilecek.

5 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde Kızılçubuk Toplanma Alanı'nda bir araya gelecek olan gençler ve vatandaşlar saat 08.00'de yürüyüşe başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası protokol konuşmaları yapılacak. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Ay Yıldız Tören Alanında düzenlenecek Çelik Kanatlar Gösterisi ve havanın uygunluğuna göre Solo Türk Gösterisi ile son bulacak.