Didimli özel sporcular yüzme öğreniyor - Son Dakika
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Didimli özel sporcular yüzme öğreniyor

02.08.2022 10:47
Didimli özel sporcular yüzme öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde eğitimler aralıksız devam ederken Didim'de özel sporcular antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde eğitimler aralıksız devam ederken Didim'de özel sporcular antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın'da, proje çerçevesinde de Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda da yüzme eğitimleri devam ediyor.

Bakanlığın 30 bin kişiye yüzme öğretme hedefi doğrultusunda, il genelindeki eğitimler 2022 yılı içerisinde de aralıksız devam ederken, Didim'de yaşayan özel sporcular da antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Aydın'da yüzme sporunun gelişmesi adına çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise "Bu yıl Bakanlığımızın 30 bin kişi olan hedefi doğrultusunda 18 antrenörümüz ile birlikte projemiz devam edecektir" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Didimli özel sporcular yüzme öğreniyor - Son Dakika

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