Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalın basın mensupları ile bir araya geldi

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebi ile bir araya geldiği kentteki basın mensuplarına, kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gündeme dair açıklamalarda da bulunan İl Müdürü Kalın, "Bazı basın organlarında kalacak yer bulamayan öğrenciler olduğu gibi asılsız iddialar ortaya atıldı. Yurtlarımızda yaklaşık bin 250 kişilik boş kapasitemiz mevcut" dedi.

" Eskişehir'de 107 bin lisanslı sporcu var"

Kent genelinde yaklaşık 107 bin lisanslı sporcu olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, "Lisans birimi bizim bünyemizde işliyor ve Eskişehir'de şu anda 107 bin lisanslı sporcumuz var. Yıl içerisinde aktif olarak lisansını kullanan sporcu sayımız yaklaşık 8 bin 709. Bunun dışında toplamda lisans çıkartmış sporcu sayımız ise 107 bin. Futbol tarafına baktığımızda yaklaşık 5 bin 300 lisanslı futbolcumuz var. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz okul sporlarında da yaklaşık 15 bin lisanslı sporcumuz bulunuyor. Yani toplamda 25 bin civarında aktif lisanslı sporcuya hizmet veriyoruz. Bu hizmetleri 64 branşta sunmaya çalışıyoruz" dedi.

"Gençlik merkezlerimizde yaklaşık 40 bin aktif üyemiz var"

Eskişehir'de bulunan 8 gençlik merkezinin aktif şekilde kullanıldığını ve 40 bin üyesi olduğunu belirten Kalın, "Toplamda 8 gençlik merkezimiz bulunuyor. Ayrıca 4 tane genç ofisimiz var. Gençlik merkezlerimize üye olan yaklaşık 40 bin aktif üyemiz var. Gençlik merkezlerinde 60'a yakın sosyal, akademik ve eğitsel faaliyet alanında eğitimler düzenliyoruz. Örneğin keman eğitimi, şan dersleri gibi sosyal alanlarda ya da akıl ve zeka oyunları atölyeleri gibi faaliyetlerde 12 kişi tamamlandığında hemen eğitici sağlıyoruz ve kurslarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Yaklaşık bin 250 kişilik boş kapasitemiz mevcut"

Üniversite öğrencileri için 17 bin 520 kapasiteli yurt bulunduğunu ve bin 250 kişilik boş yerin olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de toplam 17 bin 520 kapasiteli yurdumuz var. Bunun 6 bin 500'ü erkek öğrencilere, 11 bini ise kız öğrencilere ayrılmış durumda. Şu anda aktif olarak 16 bin 260 öğrenci yurtlarımızda kalıyor. Yani yaklaşık bin 250 kişilik boş kapasitemiz mevcut. Bazı basın organlarında dışarıda kalacak yer bulamayan öğrenciler olduğu gibi asılsız iddialar ortaya atıldı. Ancak bu doğru değil. Bugün itibariyle dışarıda kalacak yeri olmayan bir öğrenci getirilirse hemen misafir olarak kabul edebiliriz. Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmak zorunda değil." - ESKİŞEHİR