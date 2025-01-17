Gerçekleşirse bir ilk olacak: Galatasaray\'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Spor

Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

Salim Müslim\'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var

Bakanlık markayı ifşa etti: Çocuklarınıza bu çantayı sakın almayın

Ara Transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 22 yaşındaki orta saha Mamadou Sangare'yi gündemine aldığı iddia edildi. Söz konusu transfer gerçekleşirse kulüp tarihinde bir ilke imza atılmış olacak.

CİMBOM'UN SCOUT EKİBİ YAKINDAN İZLİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın scout ekibi, Malili futbolcunun gelişimini yakından takip ediyor. Sezon başında 700 bin euro karşılığında başka bir Avusturya takımı Hartberg'den Rapid Wien'e 4 yıllık imza atan Mamadou Sangare son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY'IN İLK MALİLİ FUTBOLCUSU OLABİLİR

Öte yandan sarı-kırmızılılar, ilerleyen süreçte bir girişimde bulunup transferi bitirirse kulüp tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Mamadou Sangare, Cimbom'a imzayı atarsa Galatasaray tarihinin ilk Malili futbolcusu olarak kayıtlara geçecek.

SANGARE'NİN PERFORMANSI

Sol ayağını kullanan 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, bu sezon Rapid Wien'de 29 maça çıkıp 2180 dakika sahada kaldı. Sangare, bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. Takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.