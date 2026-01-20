Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, iki isim için geri sayıma geçti.
Beşiktaş, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Wolverhamptonlı stoper Emmanuel Agbadou ve Laziolu sol bek Nuno Tavares'in transferlerinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Siyah-beyazlıların iki isimle de anlaşma noktasına geldiği, bir pürüz çıkmaması durumunda transferleri hafta sonuna kadar tamamlayarak iki futbolcuyu da İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Zecorner Kayserispor maçının ardından transfer açıklamasında bulunarak, "Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek." demişti.
Son Dakika › Spor › Geri sayım başladı! Beşiktaş iki transferi bitiriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)