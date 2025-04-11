Sebebi Fenerbahçe! Galatasaray'dan bu kareye olay tepki - Son Dakika
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Spor

Sebebi Fenerbahçe! Galatasaray'dan bu kareye olay tepki

Sebebi Fenerbahçe! Galatasaray\'dan bu kareye olay tepki

Galatasaray Tekerli Basketbol Takımı, Fenerbahçe tarafından yarınki derbi öncesinde Ülker Arena'nın kendilerine tahsis edildiği saate sarı-lacivertlilerin altyapı maçının konmasına tepki gösterdi. Uzun süre beklemek zorunda kalan sarı-kırmızılı basketbolcular, yaşananları protesto ederek salonu terk etti.

11.04.2025 20:45
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki futboldaki şampiyonluk yarışı üzerinden yaşanan gerilim, bu kez basketbola taşındı.

ANTRENMAN SAATİNE ALTYAPI TAKIMININ MAÇI KONMUŞ

Gazeteci Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, 12 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde antrenman yapmak üzere bugün Fenerbahçe Kulübü tarafından kendilerine belirtilen saatte Ülker Arena'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, Ülker Arena'ya gittiklerinde kendilerine ayrılan saate Fenerbahçe altyapı takımının maçının konulmuş olduğunu gördüler.

GALATASARAY PROTESTO ETTİ

Uzun bir süre beklemek zorunda kalan Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı bu durumu protesto ederek salonu terk etti. Yaşananların ardından tarafların nasıl bir tavır alacağı merakla beklenmeye başlandı.

POTADAKİ DERBİ SAAT 15:00'TE

Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında 12 Nisan Cumartesi günü Galatasaray Fuzul'u konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Galatasaray Fuzul'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı ilk maçı 59-53'lük skorla kazanmıştı.

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Son Dakika Spor Sebebi Fenerbahçe! Galatasaray'dan bu kareye olay tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Engin Engo:
    rerzillik=fb 23 10 Yanıtla
  • Galatasaray 0606:
    Babanız olsada bu düşüncede bu tarz eylemlerde bulunan menerliler muhatap olmayın, hepsi kalitesiz 16 8 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    NE OLDU ? NE GEÇTİ ELİNİZE..BUNUNLAMI TATMİN OLDUNUZ??? SEVİYE BU MU ..? 17 1 Yanıtla
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