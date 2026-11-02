Gerin, Kayserispor\'un Muğlaspor\'u 6-0 yendiği maçta sürekli gelişim istedi

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 6-0'lık Muğlaspor galibiyeti sonrası, "Futbolda düne bakmak yok, sürekli geliştirip, devam etmek lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Muğlaspor'u 6-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Çocuklarımın ayaklarına sağlık. İş goller gelince kolay gibi gözüküyor ama böyle bir takıma 6 tane gol atmak, oyunu komple kontrolde tutmak kolay değil. Çocuklarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Böyle devam. Bu hafta içerisinde avaraj 1-2 diye konuşuluyor. En azından hem avaraj arttı hem de herkes gol attı ve morallendi. Futbolda düne bakmak yok, sürekli geliştirip, devam etmek lazım. Çok büyük bir yarışın içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bu yarışı da sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Eksiğimiz veya hatamız var ise de onları düzelterek, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.