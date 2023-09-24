Ghezzal, aylar sonra ilk 11'de sahaya çıktı

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Süper Lig devi Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez Kayserispor maçıyla birlikte 11'de sahaya çıktı.

BİRÇOK MAÇI KAÇIRDI

Cezayirli yıldız, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ve oğlu ile kayınvalidesinin geçirdiği trafik kazası gerekçesiyle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamadı.

BU SEZON 25 DAKİKA OYNADI

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Trendyol Süper Lig'deki Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında toplam 25 dakika forma giydi.