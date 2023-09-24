Ghezzal, aylar sonra ilk 11'de sahaya çıktı - Son Dakika

Ghezzal, aylar sonra ilk 11'de sahaya çıktı

Son Güncelleme: 24.09.2023 17:40

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez Kayserispor maçıyla birlikte ilk 11'de sahaya çıktı. Uzun süreli sakatlık ve ailevi sebeplerle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamayan Ghezzal, bu sezon sadece Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında toplam 25 dakika forma giydi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez Kayserispor maçıyla birlikte 11'de sahaya çıktı.

BİRÇOK MAÇI KAÇIRDI

Cezayirli yıldız, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ve oğlu ile kayınvalidesinin geçirdiği trafik kazası gerekçesiyle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamadı.

BU SEZON 25 DAKİKA OYNADI

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Trendyol Süper Lig'deki Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında toplam 25 dakika forma giydi.

Ghezzal, aylar sonra ilk 11'de sahaya çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ghezzal, aylar sonra ilk 11'de sahaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ghezzal, aylar sonra ilk 11'de sahaya çıktı - Son Dakika
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