Ghezzal, aylar sonra ilk 11'de sahaya çıktı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez Kayserispor maçıyla birlikte 11'de sahaya çıktı.
Cezayirli yıldız, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ve oğlu ile kayınvalidesinin geçirdiği trafik kazası gerekçesiyle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamadı.
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Trendyol Süper Lig'deki Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında toplam 25 dakika forma giydi.
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