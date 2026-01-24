Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha - Son Dakika
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

24.01.2026 11:23
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı.Tammy Abraham, dün akşam İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti. İngiliz golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından sezon başına 4 milyon pounddan 4,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlılar, İngiliz golcü için Aston Villa ile yürütülen görüşmeleri tamamladı ve transferde nihai anlaşmaya vardı.

ASTON VILLA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Aston Villa, Tammy Abraham transferi için Beşiktaş'la el sıkıştı. İngiliz kulübü, bu transfer kapsamında Beşiktaş'a 21 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar ödeyecek. Anlaşma doğrultusunda Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan'ın bonservisi de siyah-beyazlılara geçecek.

PAZARLIKLAR 21 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Premier Lig temsilcisi Aston Villa, pazarlıklara 18 milyon euroyla başladı. Beşiktaş yönetiminin talebi üzerine teklif önce 20, ardından 21 milyon euroya yükseltildi. Bonus maddelerinin de eklenmesiyle anlaşma tamamlandı. Beşiktaş, paketin içinde Evan Guessand'ın kiralanmasını isterken, Aston Villa bu talebi kabul etmedi ve Yasin Özcan seçeneğini sundu.

ROMA'YA 13 MİLYON EURO GİDECEK

Beşiktaş, Abraham transferinden elde edilecek gelirin 13 milyon eurosunu, oyuncunun eski kulübü Roma'ya zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle ödeyecek. Buna rağmen siyah-beyazlıların kasasına önemli bir gelir girmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DAN AYRILDI, İMZA AN MESELESİ

Tammy Abraham, dün akşam İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti. İngiliz golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından sezon başına 4 milyon pounddan 4,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SAHA İÇİ PLANLAMASI DEĞİŞİYOR

Abraham'ın ayrılığıyla birlikte Beşiktaş'ta hücum hattı planlaması da değişti. Siyah-beyazlıların sol kanada takviye yapması beklenirken, El Bilal Toure'nin forvette değerlendirilmesi ihtimali öne çıktı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla yarım sezonda 13 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. İngiliz santrforun siyah-beyazlılarla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

ARA TRANSFERDE AYRILAN İSİMLER

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılan isimler arasında Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva ve Tammy Abraham yer aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Omer Kendi Omer Kendi:
    gelen yok giden cok 3 0 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    takımı resmen mağfetmişsiniz adam kalmamış. 0 0 Yanıtla
  • ibrahim kocapinar ibrahim kocapinar:
    satın satın en son sergen ile Serdar çıkar maçlara 0 0 Yanıtla
  • Kara kartal null Kara kartal null:
    kim kaldiki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
