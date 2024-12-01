Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat belli oldu - Son Dakika
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Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat belli oldu

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Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sözleşme feshi karşılığında Haziran 2026'ya kadar olan paranın tamamını alacak. 153 gün görevde kalan Hollandalı teknik adama beraberinde getirdiği antrenörlerle birlikte toplam 3 milyon euro ödenmiş olacak.

01.12.2024 15:24
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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi resmen sona erdi. Hollandalı teknik adamın ekibiyle beraber alacağı tazminat belli oldu.

DÜN YOLLAR AYRILDI

Görevinden istifa eden Hasan Arat'ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel'in gönderme kararı aldığı Hollandalı teknik direktör ile yapılan fesih görüşmeleri 30 Kasım Cumartesi günü sona erdi ve yollar kesin olarak ayrıldı.

NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?

1 Temmuz 2024'te 2+1 yıllık imza atan van Bronckhorst'a, mukavelesinin feshi karşılığında Haziran 2026'ya dek alacağı paranın tamamı ödenecek. Bu paranın peşin ödeneceği belirtildi. Toplam 153 gün görevde kalan Giovanni van Bronckhorst, beraberinde getirdiği antrenörlerle birlikte toplam 3 milyon euro almış olacak.

VAN BRONCKHORST'UN 20 MAÇLIK PERFORMANSI

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst döneminde 12'si Trendyol Süper Lig, 7'si UEFA Avrupa Ligi ve 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 20 resmi maça çıktı. Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon yapan Hollandalı çalıştırıcı, diğer karşılaşmalarda ise 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 bebarerlik aldı.

Giovanni van Bronckhorst\'un Beşiktaş\'tan alacağı tazminat belli oldu

Giovanni Van Bronckhorst, Hüseyin Yücel, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Emirhan Uslu:
    Futbola ağır kısıtlamalar getirilmeli korkunç para kaybediyor ekonomimiz sürekli yabancı hocalara futbolculara milyon milyon eurolar havada uçuşuyor. 38 0 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    5 ay için 100 milyon lira yazık ülkenin parası boşuna heba ediliyor 24 1 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Milyon dolarlar, milyon euro lar ucup gidiyor. Yazık… 23 1 Yanıtla
  • selami inel:
    hani karşılıklı anlaşmaya varılip fes edilmişti 20 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Vatan hayinleri 15 1 Yanıtla
  • Alpi:
    FERHAT YİNE KAYIPLARDA YÜZÜ YOK KONUŞMAYI’A:)))) 11 0 Yanıtla
  • Onr K:
    Hem başarısız ol hem tazminat al oh be güzel insanda biraz onur olur 10 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Maç izlemeyin 3 milyon nedir. Ülkenim % 90 ının ömrü boyunca göremiceği para sıfır katme değer i olan bir yabqncıya gitti 7 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Bu borclar külüplere değil yoneticilere kalmalı 4 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    çok az.. 0 2 Yanıtla
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