Giresunspor 5 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Giresunspor, son 5 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında sahasında Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Giresunspor, ligdeki ilk galibiyetini 2. haftada 1-0'lık sonuçla Galatasaray deplasmanında aldı. 3. haftada evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Çotanaklar, 4. haftada ise konuk olduğu Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. 5. haftada sahasında Konyaspor'a 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, 6. haftada Fatih Karagümrük ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. 7. haftayı bay geçen Giresunspor, 8. haftada dış sahadaki Corendon Alanyaspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu hafta ise Çotanak Spor Kompleksi'nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen yeşil-beyazlı ekip, rakibine 1-0 kaybetti.

Oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Giresunspor, bu süreçte 6 gol attı, 10 gol yedi ve 8 puan topladı.

Giresunspor, 10. haftada DG Sivasspor'un konuğu olacak. - GİRESUN