Gökhan Sazdağı\'ndan Özür

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Kayserispor takım kaptanı Gökhan Sazdağı, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz" dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı lider Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Farklı mağlubiyet camiada moralleri bozarken takım kaptanı Gökhan Sazdağı da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi. Tekrar ayağa kalkacaklarını belirten Sazdağı, "Ne söylenebilir bilmiyorum. Yine şanssız bir başlangıç, 2. dakika penaltı golü ve maça yenik başladık. İlk yarı iyi mücadele ettik. Maçta skor 3-1 olana kadar her şeyi denedik. 2-1'den sonra bulabileceğimiz bir gol bizi havaya sokup maça ortak edecekti. Bulduğumuz pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Çok basit goller yedik. Tekrar ayağa kalkıp çabalamalıyız. Basit kaybettiğimiz çok puan var ama telafisi mümkün. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ