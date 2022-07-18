Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu

18.07.2022 09:22

Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüplerin forması giyen eski milli futbolcu ve Hatayspor atrenörü Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan, birlikte yaptıkları tatilde dans etti. Çiftin dans videosu sosyal medyada beğeni topladı. İşte o anlar...

Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymiş olan ve son olarak Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte tatile çıktı. Sahilde ettikleri dans ve uyumları sosyal medyadaki takipçileri tarafından beğeni topladı.

Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun'dan sahilde dans gösterisi! Videoya yorum yağdı

10 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların formasını giymiş olan Gökhan Zan'ın, kariyerinde 3 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Gökhan Zan şu an aktif olarak antrenörlük yapıyor.

Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun'dan sahilde dans gösterisi! Videoya yorum yağdı
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Galatasaray, Gökhan Zan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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