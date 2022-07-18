Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymiş olan ve son olarak Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte tatile çıktı. Sahilde ettikleri dans ve uyumları sosyal medyadaki takipçileri tarafından beğeni topladı.

10 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların formasını giymiş olan Gökhan Zan'ın, kariyerinde 3 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Gökhan Zan şu an aktif olarak antrenörlük yapıyor.