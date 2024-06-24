Görme Engelliler Futsal Ligi 2. Etap Müsabakaları Kayseri\'de Başladı

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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan B2-B3 Futsal 1. Lig 2. Etap müsabakaları dün Kayseri'de başladı. Talas Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Devre Müsabakalarına 8 takım katılıyor.

Kayseri'de Talas Spor Salonu'nda oynanan maçlar sonunda ilk sırayı alan takım şampiyon olurken, en az puan alan iki takım 2.Lig'e düşecek. Eskişehir'de oynanan 1. devreyi Nilüfer Belediyesi, 7'de 7 yaparak lider bitirmişti. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım "Bu heyecan dolu turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Sporcularımızın azmi ve kararlılığı bizlere her zaman ilham vermektedir. Tüm takımlara başarılar diliyor, sakatlıksız ve centilmence bir organizasyon geçmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kayseri'de oynanan 2. Devre maçlarında Nilüfer Belediyesi GESK, Çankaya Belediyesi GESK, Yenimahalle Belediyesi GESK, 1915 Çanakkale SK, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ESK, Ankara Aktif Gençler SK, Gölcük Engelliler Gençlik SK ve Timsahlar GESK takımları katılıyor. Turnuvada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Gölcük Engelliler Gençlik 2-5 Çankaya Belediyesi GESK

Nilüfer Belediyesi GESK 31-0 1915 Çanakkale SK

Timsahlar GESK 3-10 Yenimahalle Belediyesi GESK

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ESK 6-0 Ankara Aktif Gençler SK

Organizasyonun ikinci gününde bugün oynanacak maçlar ise şu şekilde:

1915 Çanakkale SK - Gölcük Engelliler Gençlik

Yenimahalle Belediyesi GESK - Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ESK

3- Çankaya Belediyesi GESK- Timsahlar GESK

Ankara Aktif Gençler SK - Nilüfer Belediyesi GESK - KAYSERİ