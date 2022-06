Görme Engelliler Goalball Türkiye şampiyonlarının hedefi milli takım

Samsun'da düzenlenen Okullararası Görme Engelliler Goalball Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Şanlıurfa Haliliye Görme Engelliler Okullu öğrencileri, hedeflerinin milli takım olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen Okullar arası Görme Engelliler Goalball Türkiye Şampiyonası bu yıl Samsun'da düzenlendi. Yıldızlar kategorisinde düzenlenen şampiyonaya, Şanlıurfa, İstanbul, Denizli, Tokat ve İzmir illerinden 3 kız, 5 erkek takımı katıldı. Köksal Ersayın Anadolu Lisesi Spor Salonunda oynanan müsabakalar, puan usullü ile tamamlandı. Yıldız kızlarda Haliliye ekibi oynadıkları maçları kazanarak birincilik, yıldız erkeklerde ise Haliliye ekibi üçüncülük kupasını aldı. Birincilik ve üçüncülük kupasını Şanlıurfa'ya getiren öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor. Sporcu öğrenciler, çok çalışarak A Milli Takım'a seçilmek istediklerini söyledi.

Kızlarda birinci, erkeklerde üçüncülük kupası

Takım antrenörü olarak görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Sevimli, "Goalball hakkında daha önce az bilgi sahibiydim. Ama tam anlamıyla goalball sporuyla burada tanıştım. Bu okulla birlikte Samsun'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katıldık. Kızlarda Türkiye birinciliğini, erkeklerde Türkiye üçüncülüğünü elde ettik. Kızların birinci olması bu bölgede bir kız takımının çıkmasıdır. Çünkü Başkent Ankara'nın takım çıkartamadığı bir yerde bizim takım çıkartarak birinci olmamız çok anlamlıydı. Bu başarıdan sonra çok kişi bizleri arayarak tebrik etti, duygularını ifade etti. Onların bizleri unutmaması, başarılarımızı kutlaması bizleri çok mutlu etti. Bu spor görme engellilere has bir spor dalı olduğu için tamamen fiziksel durumuna uygun bir spor. Bu spor öğrencilerimizin hayata tekrar barışık şekilde devam etmesini sağlıyor. Goalball sporu yaklaşık 18 metrekarelik bir sahada, her bir takıma 9 metrekarelik alan verilecek şekilde iki sahanın birleşimiyle oynanıyor. Sahada fileli kaleler mevcut. Kalelerimizin uzunluğu 9 metredir. Her bir takım 3 kişi olacak şekilde zilli bir topla oynanıyor. Öğrenciler yüzde 10, yüzde 15 görme durumu var. Bunu için tüm sporcuların aynı eşit şartlarda yarışmaları için gözlük takılıyor, gözlüklerin altında da göz bandı kullanılıyor. Bu şekilde oynanan bir spordur. Hangi takım süre dolmadan 10 fark atarsa müsabakayı kazanıyor. Sahada zilli topla oynandığı için sese odaklı oynanan bir spor dalıdır" dedi.

Rehber Öğretmeni Ülkü Fatmagül Dalkıran Koçak, "Kız takımı antrenörü olarak gittim. Samsuna gidiş sürecimiz biraz zorlu oldu gerçekten mücadele ettik. Öğrencilerimizle birlikte giderken böyle bir başarı beklemiyorduk ama öğrencilerimize güveniyorduk. Bizleri çok şaşırtıp çok mutlu ettiler. Biz bu başarıyı çocuklarımızın azmine, heyecanına borçluyuz. Teknik olarak aksaklıklarımız çok fazla vardı. İnandığımız için hep birlikte el ele başardık. Gerçekten çok mutluyuz. Bu başarıyı Şanlıurfa'nın kız çocukları adına armağan etmek istiyoruz. İnşallah ilerde çocuklarımızı milli takımda görmek istiyoruz. Ama bunun için çok fazla desteğe destek görmeye ihtiyacımız var. Çocuklarımızın özellikler seneye turnuvalara katıla bilmeleri için ciddi anlamda çalışmalar yapması gerekiyor. Bu yüzden tüm yetkililerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yıldız kızlar kategorisinde mücadele eden sporcu kaptanı Kevser Ökmen, "Ben Haliliye Görme Engelli Şanlıurfa okulunda okuyorum. Bu spora bu okulda başladım. Hocalarımın desteğiyle öğrendim, daha çok bağlandım. Son maçımda Samsun'da goalball Türkiye maçında şampiyon olduk. Onun sevinciyle daha çok bu spora bağlandım. Ben sporu çok seviyorum, milli takıma katılmak istiyorum. En büyük hedefim milli sporcu olmak" dedi.

"Bize inanmayanlara bu kupayı getirip gösterdik"

Oyuncu Narin Mermer de, "Bu turnuvaya gitmeden önce bizlere yapamazsınız, başaramazsınız siz sondan birinci olup gelirsiniz dediler. İnanmayıp güvenmediler bizlere. Bizde gittik hocalarımızın sayesinde onların sayesinde gidebildik maça. Onların sayesinde onların sayesinde kazandık, şampiyon olduk. Bize inanmayanlara bu kupayı getirip gösterdik. ve başardığımızı da getirdik gösterdik onlara. Çok mutluyuz. Bu oyunu hiç bilmiyorduk. Geldik bu okulda tanıştık. Yaptık öğrendik sonunda şampiyon olduk" şeklinde konuştu.

"Bu kupa bizim özgüvenimiz oldu"

Yıldız erkekler kategorisinde mücadele eden sporcu Muhammed Toprak ise, "Sahaya ilk çıktığımda çok heyecanlandım. İlk oynağımda yenilgi oldu. Çünkü sahayı yeni anlamaya başladım. İkinci oynamamda sahayı anlamaya başladım. Sahadaki çizgileri falan rahat buldum. Bizden daha iyi oynayanlar da oldu. Biz sonunda yenmeyi başardık. Biz erkekler kategorisinde 3'üncü olduk ama sonunda bu kupayı alabildik. Çok mutluyum. Bu kupa bizim özgüvenimiz oldu. Orda çok eğlendik. Maç sonrası denize girdik. Lunaparka falan gittik. Bizleri çok eğlendirdiler. Buradan hocalarımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA