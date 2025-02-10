Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha - Son Dakika
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Spor

Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

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Ara transfer döneminde genç isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay'ı transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, başkent ekibiyle görüşmelere başladı ve genç futbolcunun şartlarını sordu.

10.02.2025 21:55
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Ara transfer döneminde genç isimlere yönelen ve 18 yaşındaki Keny Arroyo ile 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi.

18 YAŞINDAKİ ARDA'NIN ŞARTLARINI SORDULAR

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay'ı gündemine aldı. siyah-beyazlılar, genç stoperin transferi için başkent ekibiyle görüşmelere başladı ve genç futbolcunun şartlarını sordu.

Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Arda Ünyay, bu sezon Ankaragücü formasıyla 3 ligde, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 resmi maça çıktı ve toplamda 39 dakika sahada kaldı. Arda, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 275 bin euro olarak gösterilen genç futbolcunun başkent ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Görüşmeler başladı: Beşiktaş\'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

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Son Dakika Spor Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ankaragüçlüyüz:
    cocuğun hayatını kaydımayın doğrudan avrupaya gönderin. teklif eziklerden gsden geldi, fbde ilgili diyolardı. stanpullulara gönderilecek oyuncu yok bizde 9 45 Yanıtla
    Emre Sevinc:
    bjk gibi kulübe geliyor aslan bundan daha büyügümü Avrupa hangi köklü takım bunu ne yapsın 1 0
    Trgtyldz:
    siz hala süper amatör ligdemisiniz 0 0
  • Muhammedd:
    Galatasaray'a ezik diyene bak ya, bi de sanki kutsalına zarar verdik triplere bak satılamazmış da bilmem ne. Oyuncuyu da aldık hayırlı olsun de ya da sus. Kendi kendinizle savaşıyonuz he kendinize zarar yazık yani 40 0 Yanıtla
  • Burak:
    bi kasa 1a parasına bitirin bu işi :D bizim olcak fıstık vurcaz kırbacı bebe hahahahahahha 18 10 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Zeki gibi doğrudan avrupaya gönderin. Türkiye içi satışı yok, o tribünlerde istifa sesleri daha büyük yükselir yönetim haberin olsun 11 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Seneye yolcu otobüsünde Gider 18 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    yelbuz ne la ne diyon yalladığın dondurma markası mı? bi tane akıllısı çıkmaz ki içlerinden 14 0 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt 8taşlı, talatoş ve çelikiti 6sli bunlar üçgen biçiminde birbirine sürekli şey yapan şeyler Angaralı :D:DD 9 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    saksafongücü bu çocuğu BEŞİKTAŞA kaptırırsa perişan olur 5saraylı talat yelbuz saksafongücü ismiyle yorum yapıyor iyi inlemeler :))) 1 8 Yanıtla
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