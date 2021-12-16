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Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir - Son Dakika

Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir

16.12.2021 09:37
Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir

Muslera'nın sakatlığı sonrası Göztepe ile Galatasaray arasındaki İrfan Can Eğribayat trafiği hız kazandı. İstanbul temsilcisinin takas artı para teklifi ile Göz-Göz'ün kapısını çaldığı Fatih, Aytaç Kara ve Oğulcan isimlerinin masada olduğu öğrenildi. Ayrıca Yedlin artı para teklifinin de gündemde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın en az 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle İstanbul temsilcisinin İrfan Can Eğribayat planları yeniden devreye girdi. Uzun süredir Göztepe'nin kalecisi için temaslarda bulunan Aslan'ın yaşanan bu sakatlık sonrası Göztepe yönetimi ile temaslarını sıklaştırdığı öğrenilirken takas artı para planı ile bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir

2.5 MİLYON DOLAR, ARTI YEDLİN İSTEĞİ

Yeni Asır'ın haberine göre; G. Saray'ın takasta Muslera'nın yedeği olan Fatih Öztürk'ü teklif etmeyi planladığı öğrenilirken ayrıca Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlerin de masada olduğu biliniyor. İzmir ekibinin sezon başında İrfan Can için 3.5 ila 5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edilmiş ayrıca 2.5 milyon Euro artı Yedlin isteği de konuşulmuştu. Galatasaray'ın Boey'in ve Omar'ın takıma dönüş ihtimalini düşünerek Yedlin'den de vazgeçebileceği gelen haberler arasında.

Göztepe'nin Adanaspor'dan renklerine bağladığı İrfan Can Eğribayat, sarı-kırmızılı ekipte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki file bekçisi bu sezon Süper Lig'de 16 lig maçında görev aldı.

Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir

İrfan Can Eğribayat, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir - Son Dakika
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