Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir

Galatasaray Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın en az 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle İstanbul temsilcisinin İrfan Can Eğribayat planları yeniden devreye girdi. Uzun süredir Göztepe'nin kalecisi için temaslarda bulunan Aslan'ın yaşanan bu sakatlık sonrası Göztepe yönetimi ile temaslarını sıklaştırdığı öğrenilirken takas artı para planı ile bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

2.5 MİLYON DOLAR, ARTI YEDLİN İSTEĞİ

Yeni Asır'ın haberine göre; G. Saray'ın takasta Muslera'nın yedeği olan Fatih Öztürk'ü teklif etmeyi planladığı öğrenilirken ayrıca Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlerin de masada olduğu biliniyor. İzmir ekibinin sezon başında İrfan Can için 3.5 ila 5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edilmiş ayrıca 2.5 milyon Euro artı Yedlin isteği de konuşulmuştu. Galatasaray'ın Boey'in ve Omar'ın takıma dönüş ihtimalini düşünerek Yedlin'den de vazgeçebileceği gelen haberler arasında.

Göztepe'nin Adanaspor'dan renklerine bağladığı İrfan Can Eğribayat, sarı-kırmızılı ekipte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki file bekçisi bu sezon Süper Lig'de 16 lig maçında görev aldı.