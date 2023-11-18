Daha haftalar var! Kopenhag\'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarlarına net uyarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçını Galatasaray'a ile sahasında oynayacak olan Kopenhag, taraftarlarına biletlerin sarı kırmızılı taraftarlara satılmaması uyarısında bulundu.

BİLETLERİ SATMAYIN UYARISI

Galatasaray'ın Manchester United ve Bayern Münih deplasmanlarında, ev sahibi taraftarların arasına giren birçok taraftarı görülmüştü. Kopenhag, bunu önlemek için maça henüz 3 hafta kalmasına rağmen uyarı yaptı. Kuzey temsilcisi, resmi siteden yaptığı duyuru ile Kopenhaglı taraftarların maç biletlerini Galatasaraylı taraftarlara satmamasını istedi.

"STADYUMDA YERİNİZİ ALIN"

Yapılan açıklamada, "Parken Stadyumu'ndaki 2 Şampiyonlar Ligi maçında da sorun yaşanmadı. Son maç Galatasaray karşısında oynanacak ve sorun yaşanmaması için biletlerinizi koruyun. Biletler diğer maçlar gibi şimdiden tükendi. Bayern Münih ve Manchester United maçlarında Galatasaray taraftar gruplarının stadyumlara girdiğini gördük. Bunun yaşanmaması ve gruptan çıkma mücadelesinde takımınızı desteklemek için stadyumda yerinizi alın" denildi.