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Daha haftalar var! Kopenhag'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarlarına net uyarı - Son Dakika

Daha haftalar var! Kopenhag'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarlarına net uyarı

Devler Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Kopenhag, taraftarlarına biletlerin sarı kırmızılı taraftarlara satılmaması uyarısında bulundu.

Daha haftalar var! Kopenhag\'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarlarına net uyarı
18.11.2023 22:31

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçını Galatasaray'a ile sahasında oynayacak olan Kopenhag, taraftarlarına biletlerin sarı kırmızılı taraftarlara satılmaması uyarısında bulundu.

BİLETLERİ SATMAYIN UYARISI

Galatasaray'ın Manchester United ve Bayern Münih deplasmanlarında, ev sahibi taraftarların arasına giren birçok taraftarı görülmüştü. Kopenhag, bunu önlemek için maça henüz 3 hafta kalmasına rağmen uyarı yaptı. Kuzey temsilcisi, resmi siteden yaptığı duyuru ile Kopenhaglı taraftarların maç biletlerini Galatasaraylı taraftarlara satmamasını istedi.

Gözleri fena korkmuş! Kopenhag'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarlarına net uyarı

"STADYUMDA YERİNİZİ ALIN"

Yapılan açıklamada, "Parken Stadyumu'ndaki 2 Şampiyonlar Ligi maçında da sorun yaşanmadı. Son maç Galatasaray karşısında oynanacak ve sorun yaşanmaması için biletlerinizi koruyun. Biletler diğer maçlar gibi şimdiden tükendi. Bayern Münih ve Manchester United maçlarında Galatasaray taraftar gruplarının stadyumlara girdiğini gördük. Bunun yaşanmaması ve gruptan çıkma mücadelesinde takımınızı desteklemek için stadyumda yerinizi alın" denildi.

Gözleri fena korkmuş! Kopenhag'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarlarına net uyarı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha haftalar var! Kopenhag'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarlarına net uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Daha haftalar var! Kopenhag'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarlarına net uyarı - Son Dakika
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