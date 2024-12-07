Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti

Spor

Onur ATIŞ/ İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Salih Mazlum

GÖZTEPE: Lis - Bokele, Taha, Heliton, Djalma Silva (Dk. 82 İsmail), Ogün, Hugo (Dk. 82 Nazım), Dennis, Tijanic (Dk. 62 Matsuki), Juan (Dk. 62 Fofana) (Dk. 71 Miroshi), Romulo

ADANE DEMİRSPOR: Deniz - Arda, Tolga, Manev, Abdulsamet (Dk. 90+2 Burhan) Maestro, İzzet (Dk. 57 Aymbetov), Tayfun (Dk. 46 Alioui), Ali Yavuz, Yusuf Barasi (Dk. 85 Ozan), Yusuf Sarı (Dk. 90+2 Osman)

GOLLER: Dk. 39 Juan, Dk. 42 Romulo, Dk. 60 Tijanic (Göztepe), Dk. 86 Aymbetov (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Ogün (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ogün (Göztepe), Tayfun (Adana Demirspor)

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Başakşehir'e 4-1 yenilen Göztepe, evinde sonuncu Adana Demirspor'u mağlup etti: 3-1. Göztepe. 39'uncu dakikada Juan ile öne geçti, Romulo 42'de farkı ikiye çıkardı. İlk devreyi 2 farklı önde tamamlayan Göztepe, 60'ıncı dakikada Tijanic'le golleri üçledi. Adana Demirspor, 86'da Aymbetov ile farkı ikiye indiren golü kaydetti. Bu sonuçla sahadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar 24 puana yükseldi. Henüz galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor ise sonunculuktan kurtulamadı. Göztepe'nin sağ beki Ogün 76'ncı dakikada ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

13'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Tjanic'in ortasında Romulo kafayı vurdu, top üst direkten döndü.

36'ncı dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Kontratağa kalkan sarı-kırmızılılarda Tijanic'in ara pasında Romula kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Juan'a verdi. Juan topu boş kale yerine auta gönderdi.

39'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Tijainc'in ara pasında ceza sahasına sokulan Romulo, topu önündeki Juan'a çevirdi. Juan meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

42'nci dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Ceza yayı yakınlarında topu iyi kontrol eden Romulo şık bir vuruşla ağları sarstı: 2-0.

49'uncu dakikada Alioui ceza sahasında iki Göztepeli futbolcudan sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Lis gole izin vermedi.

52'nci dakikada Göztepe Juan ile üçüncü golü attı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyip golü faul gerekçesiyle geçersiz saydı.

60'ıncı dakikada Göztepe golleri üçledi. Djalma'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tijanic'in şutunda savunmadan seken top filelere gitti: 3-0.

69'uncu dakikada Alioui'nin şutunda Lis'in çeldiği top direğe de çarpıp kornere çıktı.

86'ncı dakikada Adana Demirspor golü buldu. Ceza sahası dışında oluşan karambol sonucu Aymbetov topu önünde bulup şutunu çekti, kaleci Lis gole engel olamadı: 3-1.