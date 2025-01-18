Göztepe - Antalyaspor Maçı Yarın

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'la Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Konuk ekip Antalyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

Bu sezon itibarıyla iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ve 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir ekibi, Antalyaspor'u da mağlup ederek taraftarının önündeki üst üste 9. galibiyetini elde etmek istiyor. Konuk ekip ise 3 maçlık serisini Göztepe karşısında sonlandırmak isteyecek.

Sakatlıkları nedeniyle Kubilay Kanatsızkuş, Isaac Solet ve Datro Fofana'nın forma giyemeyeceği Göztepe'de, Doğan Erdoğan'ın durumunun ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

Öte yandan Göztepe ile Antalyaspor arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka golsüz berabere tamamlandı.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Göztepe ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Murat Altan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yunus Dursun olacak. - İZMİR