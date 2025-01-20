Göztepe, Antalyaspor\'u Yenerek İç Saha Performansını Sürdürdü

Spor

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında evinde Antalyaspor'u 1-0 yenen Göztepe, Avrupa yolunda bir engeli daha aştı. Gürsel Aksel Stadı'nda rakip tanımayan sarı-kırmızılılar Antalyaspor'u da yenerek sahasında 9'da 9 yaptı. Sadece 2'nci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göz-Göz, konuk ettiği 9 takımı da yenerek müthiş bir performans ortaya koydu. Bu periyotta Bodrum Futbol Kulübü, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u eli boş gönderen Göztepe taraftarına büyük mutluluklar yaşattı.

Süper Lig'in en başarılı iç saha performansını gösteren İzmir ekibi evinde 28 puan toplamayı başardı. Rakip ağları 26 kez havalandıran Göztepe kalesinde sadece 6 gol gördü. Göztepe genel tabloda da en fazla gol üreten 3'üncü takım oldu. Lider Galatasaray 52 kez fileleri sarsarken, ikinci Fenerbahçe 49, Göztepe de 38 defa gol sevnici yaşadı. Takımın yıldızı Romulo'nun sarı kart cezalısı olduğu Antalyaspor karşılaşmasında diğer Brezilyalı forvet Juan ağları sarsarak takımını galibiyete taşıdı. Ligdeki 5'inci golünü atan Juan, Romulo'dan sonra Tijanic'le birlikte en fazla skor üreten futbolcu konumuna geldi.

STOILOV'DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Teknik direktör Stanimir Stoilov çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Antalyaspor'un da iyi bir mücadele sergilediğini belirten Bulgar teknik adam, "Bizim adımıza tek sorun ikinci golü bulamamak oldu. Fırsatlar yakaladık. Rakip de maçın sonlarına doğru pozisyonlar buldu. Savunmayı iyi yapıyoruz. Kendimizi daha da geliştirmek zorundayız. Yerinde sayan ve gelişmeyen oyunculardan hoşlanmıyorum. Bu nedenle sürekli çalışmalıyız. Antalyaspor maçında taraftarımızın inanılmaz desteğini aldık. Takımımız eksikti ve zaman zaman yorgunluk belirtileri gösterdik. O anlarda taraftarımız bizi çok güzel motive etti. Müthiş bir özgüven ve motivasyon kattılar" dedi.

CEZALI DURUMA DÜŞMEDİLER

Bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de sarı kart sınırında yer alan orta saha Dennis ile stoper Heliton'un ise cezalı duruma düşmemesi teknik heyeti çok rahatlattı. Romulo'nun da dönecek olmasıyla eli güçlenen Göztepe'de prensipte anlaşma sağlanan Brezilyalı forvet Emorson'un da bu hafta resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.