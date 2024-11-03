Göztepe Basketbola Dönüşünü Kutladı

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BASKETBOLDA yaklaşık 20 yıl sonra bu sezon parkelere dönen Göztepe, Türkiye Basketbol 2'nci Ligi A Grubu'ndaki ilk iç saha maçında salonu dolduran taraftarıyla buluştu.

Bornova Atatürk Spor Salonu'nda İstanbul Basket'i tıklım tıklım dolu tribünler önünde ağırlayan Göz-Göz, parkeden 66-39 galip ayrılarak ligin ikinci haftasında galibiyetle tanıştı. Maç öncesi salonda ışık şovları yapılırken, taraftarlar maç başlarken parkeye konfeti yağdırdı. Göztepe'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağı 2025'e girerken basketbol ve voleybolda iyi yapılanmalara imza attığının altını çizen Onursal Başkan ve Amatör Şubeler Başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe basketbol geliyor. Bundan eminim çünkü çok sağlam başladık. Voleybolda hedef Sultanlar Ligi. 100'üncü yıl güzel bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

Göz-Göz'ün basketbolda yıllar sonra ilk iç saha maçını takip eden Mehmet Sepil, basketbolun Göztepe için çok önemli olduğunu ancak sabırlı davrandıklarını belirtti. Sepil, "Göztepe'de 11'inci yılım. Salona geldiğim andan itibaren inanılmaz bir duygular içindeyim. 20 yıl sonra kaldığımız yerden devam ama çok güzel bir şekilde başlamak harika. Hem Atakan Atalar ve bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Basketbol çok önemliydi bizim için. Sabırlı davrandık, artık zamanı gelmişti. Bundan sonra çok güzel işler yapılacak" dedi.

SEPİL: KARŞIYAKA MAÇI MÜTHİŞ OLUR

İzmir'in basketbolda önemli bir yere sahip olduğunu ve artık Göztepe'nin de 20 yıl sonra potalara geri döndüğünü sorusu üzerine Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Karşıyaka basketbolda ekol ve başarılı oldu. Şehrin diğer yakasında aynı yolda inşallah Göztepe götürecek. Karşıyaka ile maçı düşünmek bile istemiyorum, müthiş olur. Karşıyaka'nın Barcelona maçına gitmiştim ve yenmişlerdi. İnşallah birkaç yıl içinde onlarla maç yapmak isterim" diye konuştu. Göztepe potada sezonun üçüncü maçında 10 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Akhisar Belediye Basketbol ile karşılaşacak.