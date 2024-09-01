Göztepe, Bodrum FK'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Bodrum FK'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

Göztepe, Bodrum FK\'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de ilk 3 maçını berabere tamamlayan Göztepe, cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek 2024-2025 sezonunda ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

01.09.2024 13:50
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de ilk 3 maçını berabere tamamlayan Göztepe, cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek 2024-2025 sezonunda ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Milli araya 6 puanla namağlup bir şekilde giren sarı-kırmızılılar, 2 sene sonra döndüğü devler arenasında taraftarını mutlu etti. Göztepe, Süper Lig'de son galibiyetini 2021-2022 sezonunda deplasmanda Başakşehir'e karşı 2-1'lik sonuçla aldı. 19 Ocak 2022'de Süper Lig'de son kez kazanan Göztepe, büyük hasretini Bodrum FK müsabakasında bitirdi. Romulo ve Djalma'nın golleriyle ilk yarıda 2-0'lık skora ulaşan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Stanimir Stoilov önemli bir galibiyet aldıklarını ancak daha iyi performans göstermeleri gerektiğini dile getirdi.

Takımının şu an yüzde 50 kapasite ile mücadele ettiğini anlatan Bulgar çalıştırıcı, "Seyircimizin olmayışı da bizim performansımızı etkiledi. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bu atmosferde oynamaktan asla memnun değiliz" dedi. Hak ederek 3 puanı kazandıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Maça çok dinamik, agresif ve organize şekilde başladık. İstediğimiz golleri de bulduk. Bodrum FK da goller kaçırdı. Biz de ikinci yarıda fırsatlar harcadık. Sahada güzel şeyler gördüm ama geliştirmemiz gerekenler var. Önümüzde uzun bir ara olacak. Bu bizim açımızdan ideal bir durum değil. Takımın birlikteliğini daha da pekiştirmemiz gerekiyor. Aramıza katılan yeni oyuncuların uyum sağlaması açısından bu önemli bir durum" yorumunu yaptı.

STOILOV'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Sakat ve hasta futbolcuların da milli arada aralarına katılacağını anlatan Stoilov, "İsmail ve Ogün sakattı. Matsuki hastaydı. Bu süreçte hepsi güçlenecek. Rekabetçi bir ortamda çalışmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı. Son 4 maçta alınan puanları ve sergilenen performansı olumlu değerlendiren Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu bana göre yeterli değil. Hedefimiz daha önce de belirttiğim gibi Avrupa. Bu hedefe ulaşmak için her şeyi yapacağız. Transferde de çalışmalarımız sürüyor. Bir santrafor transferi yapmak istiyoruz. Aramıza biri katılabilir."

BREZİLYALI OYUNCULAR GALİBİYETİ GETİRDİ

Göztepe'nin Brezilyalı oyuncuları Romulo Cardoso ve Djalma Silva Samba yaptı. Bodrum FK maçında golleri atan Brezilyalı oyuncuları galibiyetin baş mimarı oldu. Geçen sezon ara transferde kadroya katılıp 1'inci Lig'deki şampiyonluğa büyük katkı yapan Romulo, bu sezon ikinci kez fileleri sarstı. 2'nci haftada oynanan Fenerbahçe maçında 90+5'inci dakikada ağları sarsan Romulo, takımını yenilgiden kurtardı. Sezon başında Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'den gelen sol bek Djalma Silva da siftah yaptı. Göztepe, Brezilyalı futbolcularıyla 3 puana uzandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Bodrum FK'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

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