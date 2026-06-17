Göztepe: Bouajila ile Sözleşme Yenilendi, Lis ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe: Bouajila ile Sözleşme Yenilendi, Lis ile Yollar Ayrıldı

Göztepe: Bouajila ile Sözleşme Yenilendi, Lis ile Yollar Ayrıldı
17.06.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, genç oyuncusu Salem Bouajila'nın sözleşmesini uzatırken, kaleci Mateusz Lis ile yollarını ayırdı.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlayan Göztepe, genç golcüsü Salem Bouajila ile sözleşme yenilerken, kalecisi Mateusz Lis'le resmen yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, adını UEFA Gençlik Ligi'ne yazdırıp tarihi bir başarı elde eden U19 Takımı'nın yıldızı Salem Bouajila'nın sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2031 yılına kadar uzattı. Göztepe yönetimi sezonun ilk yarısında A takımda, ikinci devresinde ise U19 takımında görev yapan Tunus asıllı Finlandiyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, sezonun ilk yarısında A takımımızda, ikinci yarısında ise U19 takımımızda kiralık olarak forma giyen genç oyuncumuz Salem Mounir Bouajila'nın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. UEFA Gençlik Ligi'ne katılma hakkı kazanan U19 takımımızda geride kalan sezonda 17 gol kaydeden Salem Mounir Bouajila'nın satın alma opsiyonunu kullanan Göztepe'miz, oyuncumuzun 1 yıl kulüp opsiyonlu olmak üzere 2030+1 yılına kadar sarı-kırmızı formamızı giymeye devam etmesini sağlamıştır. Salem'e sarı-kırmızı formamız altında nice başarılar diliyor, birlikte daha birçok güzel anı paylaşmayı temenni ediyoruz" denildi.

LECH POZNAN'LA İMZALADI

Göz-Göz, 3 sezondur kalesini koruyan Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'le ise yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Lis, sezon bitiminde görüşmeye başladığı Polonya temsilcisi Lech Poznan'a gitti. Deneyimli file bekçisi sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara veda ederken, Göztepe Kulübü'de yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Oyuncumuz Mateusz Lis'in, Polonya kulübü Lech Poznan'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Mateusz Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Lis, 1'inci ve Süper Lig'de Göztepe ile 99 müsabakaya çıktı. Lis, Türkiye kariyerinde 2021-2022 sezonunda Altay'da da forma giydi.

Kaynak: DHA

Futbol, Salem, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe: Bouajila ile Sözleşme Yenilendi, Lis ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 13:59:39. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe: Bouajila ile Sözleşme Yenilendi, Lis ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.