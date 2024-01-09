 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Göztepe CEO'su Kerem Ertan: Umarım Süper Lig'e çıktığımız bir yıl olur - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe CEO'su Kerem Ertan: Umarım Süper Lig'e çıktığımız bir yıl olur

Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, basın mensuplarıyla yaptığı bir toplantıda, Süper Lig'e çıkmayı umduklarını ve kulübün ticari gelirlerini artırmak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ticari alanların faaliyete geçmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini ve stat isim hakkının satılması konusunda görüşmelerin yapıldığını söyledi. Ertan ayrıca, Göztepe'nin İzmir'in Süper Lig'deki tek umudu olduğunu ve tesisleşme konusunda destek alamadıklarını ifade etti.

Göztepe CEO\'su Kerem Ertan: Umarım Süper Lig\'e çıktığımız bir yıl olur
09.01.2024 - 12:31,
Abone Ol

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Değerlendirmelerde bulunan Ertan, "Umarım Süper Lig'e çıktığımız bir yıl olur. En büyük temennimiz bu. Tüm camia, taraftar ve yönetimimiz bizden somut adımlar bekliyor. Kasım ayından bu yana yeniden bir yapılanmaya gittik. Sistemi sağlıklı şekilde çalıştırmaya başladık. En önemli görevlerimizden bir tanesi kulübün ticari gelirlerini attırmak. Taraftarla entegrasyonu sağlamak" dedi.

STADA İSİM SPONSORU GELİYOR

Kapılarını 2021 yılında açan Gürsel Aksel Stadı'ndaki ticari alanların da faaliyete geçmesi için son düzlüğe girdiklerini belirten Kerem Ertan, "Önümüzdeki 3 aylık süreçte ticari alanların kulübe devrinin sağlanması konusunda sayın cumhurbaşkanımızın onayına girecek kararnamenin sonuçlanacağını düşünüyoruz. Önemli adımlar atıldı. Bu stat karanlığa bürünmüş bir yer. Bu alanın cıvıl cıvıl olması gerekiyor. Stat isim hakkının satılması konusunda da somut görüşmelerimiz var. Yurt dışındaki firmayla görüşmeyi yaptık. Onlardan bir dönüş alacağız. Göztepe markasına yakışır bir paydaş yaratmak istiyoruz. Büfelerimiz olacak, İzmir'in lezzetleri diye proje gerçekleştirdik" diye konuştu.

"BİZ İZMİR'İN EN İYİSİYİZ"

Göztepe'nin İzmir'in Süper Lig yarışındaki tek umudu olduğunu belirten Ertan, "Biz bu şehrin en iyisiyiz. İzmir'de bizden başka Süper Lig'i kovalayan kulüp yok. Bizim bütün taleplerimiz bu çerçevede olacak. Bu şehrin ümidi Süper Lig için sadece Göztepe'dir. İzmir için Göztepe etrafından birleşilmelidir. Bizim stadımızda saha kenarı reklam alanları var. İzmir'in önde gelen firmaları, işadamları kulübe sahip çıkıyorlar. 3 locamız kaldı. Formamızın üzerinde sponsor olarak boş yer kalmadı. Antrenmanlarda giydiğimiz ekipmanlarımıza da sponsor bulduk. Göztepe müzesiyle ilgili çizimleri yaptık. Yeri belirlendi. 19 Mayıs'ta müzeyi yetiştireceğiz. Yaklaşık 400 metrekareli müzeyi Gürsel Aksel Stadı'na hazırlayacağız" açıklamasını yaptık.

"TESİSLEŞME KONUSUNDA DESTEK ALMIYORUZ"

Tesisleşme çalışmalarını da anlatan Kerem Ertan, "2024-2025 sezonu 100'üncü yılımız olacak. Biz de inanıyorum ki Süper Lig'de olacağız. O zaman çok daha güzel işler olacak, daha iyi mali kaynaklar yaratacağız. Tesisleşme için destek almıyoruz. İzmir 12 bin kilometre kare, 30 ilçesi var. 7 ilçe bizim faaliyet gösterdiğimiz alan. Bizim aradığımız ise 100 dönüm yer, onu bulamıyoruz. Biz iğneyle kuyu kazar gibi kendimiz arıyoruz. Bir yerel yönetimden bir belediye çıkıp da, 'Bizim yerimiz var. Gelin burayı değerlendirin' demedi. Biz iş merkezi yapmayacağız, toplu konut da yapmayacağız. Biz kendimize tesis yapmak istiyoruz. Biz genç kardeşlerimize spor yapacağı alanlar yaratacağız. Biz ticari alanlar yapmayacağız. Tesislerimizin parasını Sport Republic şirketi ve yönetim kurul üyesi Mehmet Sepil kendi ceplerinden verecek. Bu şehrimizin bir utancı olmalı. Biz arazi bulamıyoruz ve hiç destek almıyoruz. Burada başka şehirden gelen kulüpler spor okulu yapıyorlar. Biz ise efsane kalecimiz Ali Artuner sahası için pazarlık yapıyoruz. O sahayı biz almalıyız" cümlelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

CEO, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe CEO'su Kerem Ertan: Umarım Süper Lig'e çıktığımız bir yıl olur - Son Dakika


13:44
İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?

Son Dakika
13:44 İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:58:13. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe CEO'su Kerem Ertan: Umarım Süper Lig'e çıktığımız bir yıl olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement