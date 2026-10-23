Göztepe Çorum FK maçına 3 puan hedefiyle çıkıyor; Akonnor 7 maçta 520 dakika oynadı - Son Dakika
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Göztepe Çorum FK maçına 3 puan hedefiyle çıkıyor; Akonnor 7 maçta 520 dakika oynadı

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Göztepe Çorum FK maçına 3 puan hedefiyle çıkıyor; Akonnor 7 maçta 520 dakika oynadı
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TRENDYOL Süper Lig'de son iki maçını kazanan Göztepe, pazar günü evinde Çorum FK ile oynayacağı maçta 3 puan hedefliyor. Al Jazira Abu Dhabi'dan kiralanan 22 yaşındaki Richard Akonnor, 7 maçta 520 dakika görev yaparken artan performansıyla teknik ekibi memnun etti.

TRENDYOL Süper Lig'de son iki maçını kazanıp tırmanışa geçen Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Çorum FK karşılaşmasında da mutlak 3 puan hedeflerken, sol bek Richard Akonnor'un performansının artması teknik ekibi memnun etti. Sezon başında Amin Cherni'yi gönderen, İsmail Köybaşı'na da jübile yapan sarı-kırmızılılar, Al Jazira Abu Dhabi takımında Richard Akonnor'u tarnfser etti.

Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayan Göztepe, 22 yaşındaki futbolcudan verim almaya başladı. Her geçen hafta performansını artıran Gana asıllı oyuncu süratı ve fiziğiyle takıma katkı sağlamaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri A Milli Takımı'nın da formasını giyen Akonnor, Göztepe'de ise adeta alternatifsiz kaldı. Tek sol bek olarak görev yapan Richard Akonnor, 7 maçta 520 dakika görev yaptı.

Kaynak: DHA
Trendyol Süper LigAbu DhabiTrendyolFutbolÇorumPazarSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe Çorum FK maçına 3 puan hedefiyle çıkıyor; Akonnor 7 maçta 520 dakika oynadı - Son Dakika
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