Göztepe'de devir merakı - Son Dakika
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Göztepe'de devir merakı

22.03.2022 12:35
Göztepe'de devir merakı

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 7 yenilgiyle 5 yıl sonra küme düşmenin eşiğine gelen Göztepe, 2014'ten bu yana kulübü yöneten Başkan Mehmet Sepil'in görevinden istifa etmesiyle çalkalanırken, kulübün kime devredileceği merak konusu oldu.

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 7 yenilgiyle 5 yıl sonra küme düşmenin eşiğine gelen Göztepe, 2014'ten bu yana kulübü yöneten Başkan Mehmet Sepil'in görevinden istifa etmesiyle çalkalanırken, kulübün kime devredileceği merak konusu oldu. Şirket kulübü olan Göztepe'de başkanlığı bıraktığını ancak sezon sonuna kadar takıma yükümlülüklerini yerine getireceğini açıklayan Mehmet Sepil, halen Göztepe Sportif Anonim Şirketi'nin hisselerinin geçen yıl şubat ayında Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilen küçük miktar dışında büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Sepil'in kararı merakla bekleniyor.

Göztepe'yi devralmadan önce Kuzey Irak'ta petrol kuyuları işletip, Londra Borsası'nda işlem gören şirketini yöneten, halen Urla'ya taşıdığı şirket merkezinden uluslararası enerji yatırımları yapan Sepil'in Göztepe'deki hisseleri için teklifleri değerlendirdiği iddia edildi. Sosyal medyada birçok yerli şirketin sarı-kırmızılılara talip olduğu ifade edildi. Ancak şu an için Göztepe'nin resmi olarak hiçbir şirketle anlaşma sağlamadığı bildirildi. Sivasspor yönetiminde de yöneticileri yer alan Batıçim, Ege Yapı, Önaylar Yapı gibi birçok şirketin adı Göztepe AŞ'yi devralmak istedikleriyle ilgili anılıyor. İngiliz medyasında bir yazarın köşe yazısında dile getirdiği öneriyle tartışılmaya başlayan Rus oligark Roman Abramovich'in Göz-Göz'e talip olabileceği iddiasıyla ilgili ise hiçbir gelişme yok. Devir işlemlerinin sezon sonunu bulabileceği öngörülüyor.

GÖZTEPE TOKEN FIRLADI

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in istifası ve kulübün adının Rusya- Ukrayna savaşı sonrası İngiliz devi Chelsea elinden alınan dünyaca ünlü iş insanı Roman Abramovich'le anılması kripto para dünyasını da sarstı. Göztepe'nin geçen yıl özel bir kripto para borsasıyla hayata geçirdiği kripto parası Göztepe SK Fan Token'in piyasa değeri yarım gün içinde yüzde 700 prim yaptı. Göztepe'nin dün öğle saatlerinde 13 TL'den işlem gören tokenleri Sepil'in istifa kararı, satış ve Abramovich iddialarıyla kısa süre içinde 90 TL'ye kadar ulaştı.


- İzmir
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Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti! Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!

Mehmet Sepil, Spor Toto, Göztepe, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de devir merakı - Son Dakika


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