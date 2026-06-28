Göztepe\'de Tarihi Başarı

SÜPER Lig'e 5 sezon sonra geri dönen Göztepe Erkek Hentbol Takımı'nın Başantrenörü Gonca Nahçıvanlı tarihi bir başarıya imza attı. Nilüfer Belediyespor'da görev yapan İlknur Kurtuluş'un ardından Süper Lig'de erkek takımını çalıştıracak ikinci kadın antrenör unvanını alan Nahçıvanlı, kulübün büyük gurur kaynağı oldu. Hentbolda bir erkek takımını şampiyon yapan ilk kadın çalıştırıcı olarak da tarihe geçen Gonca Nahçıvanlı, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı.

Göztepe camiasında hentbolun ayrı bir yeri olduğunu belirten Nahçıvanlı, "Geçen sene kulüp, takım ve taraftar olarak Süper Lig'e kenetlendik. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık, transfer politikamızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Sezon içerisinde de çalışmalarımızı sürdürdük. Benim kişisel olarak ve Göztepe camiasının geneliyle birlikte çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. Göztepe layık olduğu yere, Süper Lig'e geri döndü, bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Süper Lig bence, başarılı takımların ve en üst düzey sporcuların olduğu bir lig. Biz bu zorluğun farkındayız. Bu zorluklarla mücadele etmek için buradayız. Hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz. Süper Lig'de mücadele etmek hem benim için hem de kulüp için büyük bir gurur" dedi.

'SÜPER LİG'DE KALICI OLMALIYIZ'

Yeni sezon hedeflerini anlatan Nahçıvanlı, "Göztepe olarak hedefimiz daha kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak. Altyapı oyuncularımızla hareket etmek. Hedef doğrultusunda taraftarımızı desteğe çağırıyorum. Zaten bizler Göztepe taraftarının gönlünde özel bir yerdeyiz. Branşımızın ilk kurulduğu günden bu yana Göztepe taraftarı bize desteğini verdiler. Geçen sezon da Süper Lig ve play-off etabında bize destek verdiler. İçeride ya da dışarıda destek tam destekti. Önümüzdeki sene taraftarımıza daha çok ihtiyacımızı olacak" diye konuştu.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Süper Lig'de çok çekişmeli maçlar oynanacağını ifade eden Gonca Nahçıvanlı sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sporda bazen oyuncu düşüyor, takım düşüyor ya da ben düşüyorum ama taraftarın desteği ile biz ayağa kalkıyoruz. Bize bu coşkuyu çok güzel yaşatıyoruz. Ankara'daki play-off etabında bize inanılmaz destek verdiler. Göztepe taraftarı bence hentbol camiasını hareketlendirdi. Süper Lig'de de çok güzel ve renkli görüntüler olacak. Biz de elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.

'İLKNUR HOCA BU YOLU AÇTI'

Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor'u çalıştıran antrenör İlknur Kurtuluş'un ardından görev yapacak ikinci kadın çalıştırıcı olacağını belirten Nahçıvanlı, "Benim için bu büyük bir gurur kaynağı. Göztepe çok büyük bir camia, bu camianın sorumluluğu da çok büyük. Bunun geçen sene stresi vardı. Play- off'larda stresi yaşadık. Süper Lig'e yükselmek büyük mutluluktu. Süper Lig'de devam edecek olmak da çok önemli bir gurur kaynağı" dedi.

'ERKEK TAKIMINI ÇALIŞTIRMAK RAHATLIK'

Kadınların sporun her branşında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Nahçıvanlı, "Sporda genelde eril bir durum var. Bunu inkar edemeyiz. İlknur hocanın aldığı Süper Kupa başarısı ve yaptığı önderlik hepimize örnek oldu. Belki de bizi de hareketlendirdi, bize yol açtı. Bu sene ben de açılan yolda Göztepe ile birlikte ilerledim. Erkek takımında kadın antrenör olmak benim açımdan rahatlık. O eril dünyada biraz onların yanlarında durmak her şeyi güzelleştiriyor. Benim oyuncularım her zaman beni el üstünde tuttular. Taraftarımız teşekkür etmek istiyorum, yönetime ve Onursal Başkanımız Mehmet Sepil'e bana güvendikleri için teşekkür ederim" dedi.