Göztepe'de Tarihi Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'de Tarihi Başarı

Göztepe\'de Tarihi Başarı
28.06.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gonca Nahçıvanlı, Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan ilk kadın antrenör oldu, başarıyı kutladı.

SÜPER Lig'e 5 sezon sonra geri dönen Göztepe Erkek Hentbol Takımı'nın Başantrenörü Gonca Nahçıvanlı tarihi bir başarıya imza attı. Nilüfer Belediyespor'da görev yapan İlknur Kurtuluş'un ardından Süper Lig'de erkek takımını çalıştıracak ikinci kadın antrenör unvanını alan Nahçıvanlı, kulübün büyük gurur kaynağı oldu. Hentbolda bir erkek takımını şampiyon yapan ilk kadın çalıştırıcı olarak da tarihe geçen Gonca Nahçıvanlı, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı.

Göztepe camiasında hentbolun ayrı bir yeri olduğunu belirten Nahçıvanlı, "Geçen sene kulüp, takım ve taraftar olarak Süper Lig'e kenetlendik. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık, transfer politikamızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Sezon içerisinde de çalışmalarımızı sürdürdük. Benim kişisel olarak ve Göztepe camiasının geneliyle birlikte çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. Göztepe layık olduğu yere, Süper Lig'e geri döndü, bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Süper Lig bence, başarılı takımların ve en üst düzey sporcuların olduğu bir lig. Biz bu zorluğun farkındayız. Bu zorluklarla mücadele etmek için buradayız. Hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz. Süper Lig'de mücadele etmek hem benim için hem de kulüp için büyük bir gurur" dedi.

'SÜPER LİG'DE KALICI OLMALIYIZ'

Yeni sezon hedeflerini anlatan Nahçıvanlı, "Göztepe olarak hedefimiz daha kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak. Altyapı oyuncularımızla hareket etmek. Hedef doğrultusunda taraftarımızı desteğe çağırıyorum. Zaten bizler Göztepe taraftarının gönlünde özel bir yerdeyiz. Branşımızın ilk kurulduğu günden bu yana Göztepe taraftarı bize desteğini verdiler. Geçen sezon da Süper Lig ve play-off etabında bize destek verdiler. İçeride ya da dışarıda destek tam destekti. Önümüzdeki sene taraftarımıza daha çok ihtiyacımızı olacak" diye konuştu.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Süper Lig'de çok çekişmeli maçlar oynanacağını ifade eden Gonca Nahçıvanlı sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sporda bazen oyuncu düşüyor, takım düşüyor ya da ben düşüyorum ama taraftarın desteği ile biz ayağa kalkıyoruz. Bize bu coşkuyu çok güzel yaşatıyoruz. Ankara'daki play-off etabında bize inanılmaz destek verdiler. Göztepe taraftarı bence hentbol camiasını hareketlendirdi. Süper Lig'de de çok güzel ve renkli görüntüler olacak. Biz de elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.

'İLKNUR HOCA BU YOLU AÇTI'

Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor'u çalıştıran antrenör İlknur Kurtuluş'un ardından görev yapacak ikinci kadın çalıştırıcı olacağını belirten Nahçıvanlı, "Benim için bu büyük bir gurur kaynağı. Göztepe çok büyük bir camia, bu camianın sorumluluğu da çok büyük. Bunun geçen sene stresi vardı. Play- off'larda stresi yaşadık. Süper Lig'e yükselmek büyük mutluluktu. Süper Lig'de devam edecek olmak da çok önemli bir gurur kaynağı" dedi.

'ERKEK TAKIMINI ÇALIŞTIRMAK RAHATLIK'

Kadınların sporun her branşında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Nahçıvanlı, "Sporda genelde eril bir durum var. Bunu inkar edemeyiz. İlknur hocanın aldığı Süper Kupa başarısı ve yaptığı önderlik hepimize örnek oldu. Belki de bizi de hareketlendirdi, bize yol açtı. Bu sene ben de açılan yolda Göztepe ile birlikte ilerledim. Erkek takımında kadın antrenör olmak benim açımdan rahatlık. O eril dünyada biraz onların yanlarında durmak her şeyi güzelleştiriyor. Benim oyuncularım her zaman beni el üstünde tuttular. Taraftarımız teşekkür etmek istiyorum, yönetime ve Onursal Başkanımız Mehmet Sepil'e bana güvendikleri için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Tarihi Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
İşte Dünya Kupası’ı bu Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

12:18
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu
Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
11:47
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı Bir anda yere yığıldı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
09:43
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 12:27:39. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de Tarihi Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.