Göztepe'de Transfer Krizi - Son Dakika
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Göztepe'de Transfer Krizi

Göztepe\'de Transfer Krizi
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Göztepe'de Bekir Turaç transferi, Juan'ın CSKA Moskova'ya geçememesi nedeniyle gerçekleşmedi.

TRENDYOL Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de anlaşma sağlanan Sivassporlu Bekir Turaç Böke'nin transferi Brezilyalı golcü Juan'a takıldı. Juan'ın CSKA Moskova'ya transferi gerçekleşmeyince hem Bekir Turaç'ın imzası rafa kalktı hem de Musah Mohammed takımda kaldı. Göztepe, Avrupa'ya satılması planlandığı için hazırlık maçlarında oynatılmayan Juan için CSKA Moskova'yla 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaşılmasına rağmen son anda transfer gerçekleşmedi. Rus ekibinin vermek istediği teminat mektubu Ukrayna'yla devam eden savaş nedeniyle Avrupa'da Rusya'ya uygulanan ambargoya takıldı. Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic, CSKA'dan garanti isteyince mali şartları yerine getiremeyen Moskova ekibi transferden vazgeçti.

Juan'ın yerini alternatif yerli golcüyle doldurmak isteyip 27 yaşındaki santrfor Bekir Turaç Böke ve kulübü Sivasspor'la her konuda anlaşan Göz-Göz, bu transfere karşılık Ganalı orta saha Musah Mohammed'i de Sivas'a vermeyi kabul etti. Juan'ın transferi yatınca hem Bekir Turaç hem de Musah Mohammed'in transferleri gerçekleşmedi. Şu an için takımında kalan Bekir Turaç, Sivasspor'un 1'inci Lig'de ilk hafta Esenler Erokspor'la 8 Ağustos'ta oynadığı maçta ilk 11'de forma giydi. Göztepe'de Trabzonspor'la oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almayan Musah Mohammed'in farklı bir kulübe verilmesi bekleniyor. Transferde daha ciddi teklif beklenen Juan ise Göztepe'yle antrenmanları sürdürüyor. Özel maçlarda oynatılmayan Juan'ın sezonun ilk haftasında pazartesi günü Samsunspor deplasmanında görev yapıp yapmayacağı belirsiz.

Kaynak: DHA

Cska Moskova, Moskova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Transfer Krizi - Son Dakika

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