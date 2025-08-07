Göztepe'den Ormanlar İçin 100'üncü Yıl Projesi

İZMİR'in asırlık spor kulübü Göztepe, kuruluşunun 100'üncü yılında anlamlı bir proje ile yanan ormanlık alanları yeniden ağaçlandıracak. İzmir, Ege ve ülke çapında yaz aylarında yaşanan yangınlar tüm Türkiye'yi kahrederken, Göztepeliler, küle dönen ormanlık alanlar için harekete geçti. Göztepeliler, 100'üncü yılda 35 bin fidan bağışı ile ormanların yeniden nefes almasını hedefliyor. Göztepe taraftarlarının sosyal medyada başlattığı kampanya ile yanan ormanların tekrar yeşertilmesi ve gelecek nesillere umut dolu bir doğa bırakılması hedefleniyor.

"100 yıllık köklerle binlerce nefes olacağız geleceğe" sloganı ile, "Geçmiş 100 yıla saygı, gelecek 100 yıla nefes" kampanyası başlatan taraftarlar, birlik ve dayanışma ruhu ile çalışmalarına devam ediyor. Kampanyaya ilk destek veren isimlerden biri olan takım kaptanı İsmail Köybaşı, sosyal medyada bir mesaj yayınlayarak, bağış yaptığını açıkladı ve bu anlamlı zinciri büyütmesi adına önce Emre Belözoğlu'na seslendi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu da bu çağrıyı kırmadı ve bayrağı Arda Turan'a devretti. Türk futbolunun tanınmış isimlerinin bu özel kampanyada bir araya gelmesi, projeyi daha anlamlı kıldı.

Ukrayna'da teknik direktör olarak Shakhtar Donetsk ile dikkat çeken bir başlangıç yapan Arda Turan da projeye destek vererek, sporun toplumsal gücünü bir kez daha kanıtladı. Destek kampanyasının ardından milli jimnastikçi ve Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan'a topu atan Arda Turan, olimpiyat madalyalı sporcuya, "Sıra sende" diyerek projenin devam etmesi için özel bir adım attı. Göztepe'nin başlattığı büyük ve özel kampanyaya katılmak isteyenler, bağışlarını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün ilgili banka hesabına iletiyor.