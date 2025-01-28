Göztepe\'den Savunma Takviyesi: Furkan Bayır ile Anlaşma

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SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Göztepe, savunmaya takviye yapma kararı aldı. Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından golcü Emersonn Correia da Silva ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un stoperi Furkan Bayır'la da prensipte anlaşma sağladı. Yaklaşık 4.5 sezondun Alanyaspor formasını terleten 24 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Menemen Futbol Kulübü'nün altyapısından yetişen Furkan Bayır, 2021-2022 sezonunda Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibinde önceki yıllarda istikrarlı bir şekilde forma giyen Furkan, bu sezon ise sadece 4 müsabakaya çıktı. Furkan Bayır, 4 karşılaşmada toplam 223 dakika süre aldı. Oyuncu ayrıca Türkiye U21 Takımı'nda da 4 karşılaşmada forma giydi.