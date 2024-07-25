Göztepe, Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu transfer listesine ekledi - Son Dakika
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Göztepe, Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu transfer listesine ekledi

Göztepe, Fenerbahçe\'den Miguel Crespo\'yu transfer listesine ekledi

Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Belçika'nın Zurte Waragem takımından Novatus Miroshi, Japon orta saha Kuyru Matsuki ve Brezilyalı golcü Juan Silva ile anlaşma sağlayan Göztepe, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miguel Crespo'yu da transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar, Crespo için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak ve maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödenmesini isteyecek.

25.07.2024 10:29
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi son olarak Belçika'nın Zurte Waragem takımından Tanzanyalı sol stoper Novatus Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzalayıp, Japon orta saha Kuyru Matsuki ve Brezilyalı golcü Juan Silva ile prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miguel Crespo'yu listesine ekledi. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Portekizli oyuncu için girişimlere başlamaya hazırlanan sarı-kırmızılıların kulüp ve Crespo ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Göztepe yönetiminin Crespo'nun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödenmesini isteyeceği de bildirildi.

Fenerbahçe'ye 2021-2022 sezonunda Portekiz 2'nci Lig ekibi Estoril'den gelen 27 yaşındaki futbolcu, geçen senenin devre arasında İspanya'nın Rayo Vallecano takımına kiralanmıştı. Bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen deneyimli oyuncu, hazırlık kampına dahil oldu ancak Mourinho tarafından tercih edilmedi. Öte yandan Slovenya kampını sonlandıran Göztepe son hazırlık maçında Hırvat temsilcisi NK Istra 1961 takımına 2-1 yenildi. Göztepe'nin golünü Yalçın kaydetti. Slovenya'da 4 hazırlık maçına çıkan Göz-Göz, Charlton Athletic'e 3-1, NK Istra'ya ise 2-1 yenildi. Macaristan temsilcisi Fehervar ile 2-2 berabere kalan Göztepe, İngiliz ekibi Luton Town'u 3-2 yendi.

Kaynak: DHA

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