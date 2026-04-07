Göztepe, Galatasaray\'ı Ağırlıyor

SÜPER Lig'de Göztepe yarın İzmir'de lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak randevuyu Alper Akarsu yönetecek.

Ev sahibi Göztepe'de cezalı Bokele ve sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı, konuk Galatasaray'da ise Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı süren takımın yıldızı Osimhen forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Leroy Sane'nin cezası bitti. Maçın geçen hafta cuma günü satışa çıkan biletleri ise tükendi.

Ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine geçen cumartesi günü Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek son veren Göztepe, direkt Avrupa kupalarına katılma yarışında yeniden umutlandı. Hafta sonunda oynanan derbilerde Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1, Fenerbahçe'nin 90+11. dakikada attığı penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenmesiyle şampiyonluk ve Avrupa yarışı iyice kızıştı. Bu maç öncesinde lider Galatasaray'ın 64, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 63'er, dördüncü Beşiktaş'ın 52, beşinci Göztepe'nin 46 puanı bulunuyor. Yarın oynanacak erteleme maçından çıkacak sonuç, bitime 6 hafta kala iki takımın yanı sıra yarıştaki takımların tamamını da yakından ilgilendiriyor. Göz-Göz rakibini yenerse hem 55 yıl sonra Avrupa iddiasını güçlendirecek hem de şampiyonluk hattında iki hafta önce 7 puan olan fark 1 puana inecek.

GÖZTEPE ZİNCİR KIRMA PEŞİNDE

Galatasaray'la oynadığı son 8 maçı kaybeden Göztepe, yarın evinde taraftarı önünde zincir kırmaya çalışacak. İki takımın son 24 yılda Süper Lig'de yaptığı 15 maçın 14'ünü Galatasaray, 1'ini Göztepe kazandı. İzmir temsilcisi 2017'de Süper Lig'e döndükten sonra İstanbul ekibini oynanan 13 maçta yalnız 1 kez yenip, 12 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göz-Göz yalnız 7 yıl önce, 2019-2020 sezonunda İzmir'de Bornova Stadı'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrıldı. Şimdiye kadar Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan 3 maçta Galatasaray galip geldi.

STOILOV SADECE GALATASARAY'DAN PUAN ALAMADI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'de şimdiye kadar yalnız Galatasaray'dan puan alamadı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 3-1 ev sahibinin galibiyetiyle bitti. Ligde 18 Mart'ta oynanması gereken 27'nci hafta karşılaşması, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool rövanşı nedeniyle ertelenmişti. Galatasaray'la son 3 sezonda şampiyon olan Teknik Direktör Okan Buruk, 2016-2017 sezonunda Göztepe'yi çalıştırmıştı.