Göztepe, Galatasaray\'ı Ağırlıyor

07.04.2026 11:45
Lider Galatasaray, Göztepe ile İzmir'de kritik bir maça çıkıyor. Geçmişte Göztepe zorlandı.

SÜPER Lig'de Göztepe yarın İzmir'de lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak randevuyu Alper Akarsu yönetecek.

Ev sahibi Göztepe'de cezalı Bokele ve sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı, konuk Galatasaray'da ise Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı süren takımın yıldızı Osimhen forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Leroy Sane'nin cezası bitti. Maçın geçen hafta cuma günü satışa çıkan biletleri ise tükendi.

Ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine geçen cumartesi günü Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek son veren Göztepe, direkt Avrupa kupalarına katılma yarışında yeniden umutlandı. Hafta sonunda oynanan derbilerde Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1, Fenerbahçe'nin 90+11. dakikada attığı penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenmesiyle şampiyonluk ve Avrupa yarışı iyice kızıştı. Bu maç öncesinde lider Galatasaray'ın 64, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 63'er, dördüncü Beşiktaş'ın 52, beşinci Göztepe'nin 46 puanı bulunuyor. Yarın oynanacak erteleme maçından çıkacak sonuç, bitime 6 hafta kala iki takımın yanı sıra yarıştaki takımların tamamını da yakından ilgilendiriyor. Göz-Göz rakibini yenerse hem 55 yıl sonra Avrupa iddiasını güçlendirecek hem de şampiyonluk hattında iki hafta önce 7 puan olan fark 1 puana inecek.

GÖZTEPE ZİNCİR KIRMA PEŞİNDE

Galatasaray'la oynadığı son 8 maçı kaybeden Göztepe, yarın evinde taraftarı önünde zincir kırmaya çalışacak. İki takımın son 24 yılda Süper Lig'de yaptığı 15 maçın 14'ünü Galatasaray, 1'ini Göztepe kazandı. İzmir temsilcisi 2017'de Süper Lig'e döndükten sonra İstanbul ekibini oynanan 13 maçta yalnız 1 kez yenip, 12 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göz-Göz yalnız 7 yıl önce, 2019-2020 sezonunda İzmir'de Bornova Stadı'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrıldı. Şimdiye kadar Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan 3 maçta Galatasaray galip geldi.

STOILOV SADECE GALATASARAY'DAN PUAN ALAMADI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'de şimdiye kadar yalnız Galatasaray'dan puan alamadı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 3-1 ev sahibinin galibiyetiyle bitti. Ligde 18 Mart'ta oynanması gereken 27'nci hafta karşılaşması, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool rövanşı nedeniyle ertelenmişti. Galatasaray'la son 3 sezonda şampiyon olan Teknik Direktör Okan Buruk, 2016-2017 sezonunda Göztepe'yi çalıştırmıştı.

Kaynak: DHA

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
