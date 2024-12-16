Göztepe, Hatayspor ile Berabere Kalarak Üst Sıralara Çıkma Fırsatını Tepti

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SÜPER Lig'de Adana Demirspor galibiyetinin ardından Mersin'de düşme hattındaki Hatayspor'a konuk olan Göztepe, rakibi ile 1-1 berabere kalarak üst sıralara tırmanma yolunda fırsat tepti. Maçın başında 1-0 öne geçip birçok gol pozisyonundan yararlanamayan sarı-kırmızılılar sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunu fazlasıyla hissetti. Sağ bek Ogün Bayrak'ın cezalı olduğu maçta, sezonu kapatan orta saha Isaac Solet ile golcü Kubilay Kanatsızkuş, henüz iyileşmeyen Ahmed Ildız, ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan David Tijanc ve sol dizinden sakatlanan golcü Datro Fofana da forma giyemedi. Özellikle orta alanda büyük sıkıntı yaşayan teknik direktör Stanimir Stoilov, sol stoper Novatus Mishori'yi o bölgede oynatmak zorunda kaldı.

Göztepe'de stoper Taha Altıkardeş ve Brezilyalı forvet Juan da Hatayspor karşılaşmasında sakatlandı. Maçın 67'nci dakikasında yüzüne darbe alan Taha, beyin travması geçirdi. 73'üncü dakikada oyundan çıkıp hastaneye kaldırılan genç oyuncu 1 gün Mersin'de müşahede altında kaldı. Genel sağlık durumu iyi olan Taha'nın yüzünde kırık tespit edildiği ve oyuncunun devreyi kapatabileceği kaydedildi. Juan ise arka adalesinden sakatlık geçirdi. 76'ncı dakikada oyundan çıkan Juan'ın MR'ı çekilecek. Perşembe günü önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'le deplasmanda karşı karşıya gelecek Göz-Göz, pazar günü ise Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

Hatayspor karşılaşmasına zorluklarla çıktıklarını belirten Stanimir Stoilov, eksik oyuncuların bir hayli fazla olması nedeniyle istedikleri değişiklikleri yapamadıklarını söyledi. Tüm olumsuzluklara rağmen maça iyi başladıklarını ve golü erken bulduklarını belirten Bulgar çalıştırıcı, "İlk golü attık ardından ikincisi için de önemli fırsatlar yakaladık. Ancak rakibimize de inisiyatifler verdik. Onlar da pozisyon üretti ve maç 1-1'e geldi. Biz yeni fırsatlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Böyle anlarda fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Bu zaman zaman karşılaştığımız bir sorun" dedi.

"ZEMİN SÜPER LİG İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Mersin Stadı'nın zeminin kötü olduğunu vurgulayan Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Saha şartları gerçekten çok kötüydü. Bu zeminin Süper Lig'in şartlarına uygun olduğunu düşünmüyorum. İki takım için de oyun çok zorlaştı. Eğer saha şartları iyi olsaydı, iki takım da daha kaliteli bir oyun ortaya koyabilirdi. Bu durumun Süper Lig açısından bir utanç olduğunu söylemek zorundayım. Umarım bir daha böyle bir durum yaşanmaz."