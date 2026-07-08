Göztepe Kaleci Araştırıyor - Son Dakika
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Göztepe Kaleci Araştırıyor

Göztepe Kaleci Araştırıyor
08.07.2026 11:42
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Göztepe, Mateusz Lis'in transferinin ardından yeni kaleci arayışını hızlandırdı.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi transferde golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henriqe'nin yanı sıra orta saha Alex Matos'la sözleşme imzalayıp stoper Sonko Sundberg'le prensipte anlaşan Göztepe'de gözler kaleciye çevrildi. 3 sezon kalesini koruyan Mateusz Lis'i 2 milyon Euro karşılığında Polonya ekibi Lech Poznan'a gönderen sarı-kırmızılılarda yedek kaleci Ekrem Kılıçarslan da takımla vedalaştı. Göz-Göz'ün altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'a kiraladığı Arda Özçimen ise takıma döndü. Teknik ekibin ise bugün başlayacak ve 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek Slovenya kampında yeni kaleciyi kadroda görmek istediği kaydedildi.

Yönetim ise ilk olarak İranlı Mohammad Khalifeh'i listesine aldı. Talipleri de olan 21 yaşındaki file bekçisiyle şu ana kadar önemli yol kat edilemedi. Ardından Polonyalı Axel Holewinski ile temasa geçen kurmaylar 20 yaşındaki eldivenin Çekya ekibi Sparta Prag'la anlaşma sağlamasının ardından transferden çekildi. Yerli isimlere de yönelen yönetim Jankat Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi isimleri listeye dahil ettiği ancak tercihin yabancı kaleci olacağı vurgulandı. Sport Republic şirketinin kampın başlarında kaleci transferini netleştirmesi beklenirken, teknik direktör Stanimir Stoilov İsmail Köybaşı'nın futbola veda etmesinin ardından sol bek takviyesi de istedi. Tunuslu Amin Cherni'ye alternatif arayan yönetimin yurt içi ve dışında görüştüğü isimler olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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