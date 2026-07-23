Göztepe Kaleci Transferi Peşinde - Son Dakika
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Göztepe Kaleci Transferi Peşinde

Göztepe Kaleci Transferi Peşinde
23.07.2026 11:39
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Göztepe sportif direktörü Mance, kaleci ve savunma transferi için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

SÜPER Lig'de 2026-2027 sezonun hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'de sportif direktör Ivan Mance kaleci transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. Kariyerinde kalecilik yapan Hırvat futbol adam, "Takımı güçlendirmek adına çalışmalarımız süratle devam ediyor. Herkesin de bildiği gibi bir kaleci getireceğiz, çünkü bu pozisyonda rekabeti arttırmamız gerekiyor. Aynı zamanda savunma pozisyonunda da arayışlarımız sürüyor, burada da transferimiz olabilir" dedi.

Göztepe'nin iyi bir transfer süreci geçirdiğini ifade eden Mance, "Göztepe şu anda kulüpten ayrılan ve giden oyuncular anlamında da çok iyi transferler gerçekleştirdi. Bununla ilgili gerçekten önemli adımlar attık. Yine santrfor pozisyonunda ya da ayrı bir pozisyonda takımdan bu şekilde ayrılacak önemli transferler de olabilir. Ama böyle bir şey olduğunda onların yerini doldurmak adına eğer iyi bir transfer, üst seviye bir transfer gerçekleştirme şansımız olursa bunu da kesinlikle değerlendireceğiz" yorumunu yaptı.

'REKABET ORTAMI YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Scout ekibiyle beraber önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ivan Mance sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Transferlerle ilgili önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Gidecek oyuncularla ilgili de aynı zamanda görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Gelecek oyuncuların araştırılması, onlarla ilgili transfer görüşmeleri ile ilgili çok fazla zaman harcıyoruz. Genel olarak zaman yetmiyor, gün yetmiyor. Hocalar, bizler hep beraber bir arada görüş alışverişinde bulunuyoruz ve sürekli toplantılar yapıyoruz. Gelecek oyuncular, gidecek oyuncularla ilgili görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve hep beraber takımdaki rekabet ortamını yaratabilmek için sürekli olarak çalışıyoruz."

'YENİ TRANSFERLERE ZAMAN TANINMASI GEREKİYOR'

Mance, herkesin çok sıkı şekilde çalıştığını ifade ederek, "Her gelen yeni oyuncuya uyum süreci kesinlikle tanınmalı. Baktığınızda kulüp olarak, bizim organizasyonumuzda bunun çok daha hızlı ve daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bu bizim adımıza gerçekten çok önemli ve bunun en hızlı sürede gelen oyuncular adına gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ülke değiştiren, kültür değiştiren oyuncular için her zaman bir uyum süreci için zaman tanınması gerekiyor ama yeni gelen oyuncularımız gerçekten şu ana kadar çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Hepsi iyi insanlar, iyi karakterler. Ben hızlı bir şekilde adapte olacaklarına inanıyorum" cümlelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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