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Göztepe kalecisi İrfan Can tüm Türkiye'yi ağlattı - Son Dakika

Göztepe kalecisi İrfan Can tüm Türkiye'yi ağlattı

07.12.2021 12:40
Göztepe kalecisi İrfan Can tüm Türkiye'yi ağlattı

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulma yarışındaki çok kritik maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nü evinde 2-1 yenerek haftalar sonra galibiyetle tanışan Göztepe'de genç kaleci İrfan Can Eğribayat, büyük acısına rağmen kaleyi korudu.

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulma yarışındaki çok kritik maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nü evinde 2-1 yenerek haftalar sonra galibiyetle tanışan Göztepe'de genç kaleci İrfan Can Eğribayat, büyük acısına rağmen kaleyi korudu. Maçtan 1 gün önce 5.5 aylık kızını anne karnında kaybeden İrfan Can, kritik 90 dakikada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Göztepeli oyuncular da atılan gollerden sonra 23 yaşındaki file bekçisinin yanına koşarak takım arkadaşlarına destek verdi. Karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan İrfan Can, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Dün eşimin yanına Ankara'ya gittim. Eşim bana, 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de üç top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. İyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"CENNETTE GÖRÜŞMEK ÜZERE KIZIM" Türkiye'yi ağlatan genç kaleci, "Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Bana 20 gün, bir ay gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim ve eşim de bunu çok fazla istedi. Uzun süredir de kazanamıyorduk ve bugün kazandık. Ben bunun bebeğimin şansıyla olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından da duygusal açıklamalarda bulunan İrfan Can, "Öncelikle beni her zaman destekleyen canım eşim iyi ki varsın ve daima ol. Birlikte atlattığımız onca şey gibi bunu da atlatacağız. Sonrasında her zaman yanımda olan başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarıma, personel çalışanlarımıza, takım arkadaşlarıma ve şanlı Göztepe taraftarına çok teşekkür ederim. Son ve özel olarak canım kızım Defnem, benim yanımda olduğunu o kadar çok hissettim ki, cennette görüşmek üzere canım kızım" ifadelerini kullandı.


Göztepe kalecisi İrfan Can tüm Türkiye'yi ağlattı
Göztepe kalecisi İrfan Can tüm Türkiye'yi ağlattı

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe kalecisi İrfan Can tüm Türkiye'yi ağlattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Göztepe kalecisi İrfan Can tüm Türkiye'yi ağlattı - Son Dakika
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