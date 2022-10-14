Göztepe Kulübü Başkanı Ankersen, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe Kulübü Başkanı Ankersen, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

14.10.2022 10:14
Göztepe Kulübü Başkanı Ankersen, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, "Umarım tekrardan İzmir'den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig'e kazandırmak güzel olacaktır.

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, "Umarım tekrardan İzmir'den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig'e kazandırmak güzel olacaktır." dedi.

İzmir Spor Kulüpler Birliği Vakfının (İZVAK) organizasyonunda İzmir Ticaret Odası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ankersen, Türkiye'de yatırım yapmalarının sebeplerinden birinin de İzmir ve Türk futboluna katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Ankersen, uzun vadeli projelerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii ki de ilk yıl çok büyük bir öğrenme ve tecrübe olacak bizim adımıza. Hala daha yolun başındayız. Başta Mehmet Sepil olmak üzere buradaki herkesin katkısıyla beraber aslında bu işi başaracağız ve istediğimiz noktaya ulaşacağız. Çok heyecanlıyım burada bulunmaktan. Umarım tekrardan İzmir'den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig'e kazandırmak güzel olacaktır. 5 yıl sonra burada tekrar oturduğumuzda bunu başardığımızı göreceğiz."

Seçme şansı olsa bu sene tabii ki Süper Lig'e yükselmek isteyeceklerini aktaran Ankersen, "Benim buradaki ana amacım bir başarı oluşturmak. Amacımız önce altyapıyı oluşturmak ve buradaki basamakları çıkarak amacımıza ulaşmak." diye konuştu.

Ankersen, kuracakları altyapı sistemiyle 2030'da Göztepe'den birkaç futbolcunun A Milli Takım'da mücadele etmesini hedeflediklerini, futbol takımlarının performansından memnun olmadığını belirterek, "Ligde konumumuz iyi değil ama bu bizde telaş yaratmadı. Zamanla daha iyi olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ise Torbalı'da yapmayı düşündükleri altyapı tesisinin ilk etabını başlatma kararını aldıklarını belirterek, "İlk etapta 4 saha ve futbolcuların kalabileceği bir yer inşa edeceğiz." dedi.

Göztepe'nin 1. Lig'de olmasına ve ligdeki konumuna rağmen maç başına ortalama taraftar sayısının 10 bin civarında olduğunu kaydeden Sepil, bu ortalama ile Süper Lig'deki birçok takımı bile geride bıraktıklarını sözlerine ekledi.

İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten de İzmir'de hiçbir şehirde olmayan bir birlikteliğin bulunduğunu belirterek, "Bunu daha çok geliştirmek için çaba harcıyoruz ve harcayacağız. Aynı şehirdeki kulüplerimizle bir olup güçlü bir İzmir'i yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun, Ekmas Sportif Faaliyetler CEO'su Barış Orhunbilge, Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu ve TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da katıldı. ???????

YORUMLAR
500
İzmir gündem haberleri: İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü İzmir gündem haberleri: İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü İzmir haberleri: İzmir'de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın: 3'ü çocuk 13 kişi kurtarıldı İzmir haberleri: İzmir'de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın: 3'ü çocuk 13 kişi kurtarıldı Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0 Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Kaynak: AA

Mehmet Sepil, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Kulübü Başkanı Ankersen, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 ABD'den Türkiye'ye dönüşte aynı uçağa bindiler! İşte Bakan Nebati ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar...
16:32 Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu
16:32 Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli
16:34 Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:59 8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya lideri Putin: Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok, büyük saldırılara ihtiyaç yok
15:51 Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 17:08:12. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe Kulübü Başkanı Ankersen, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement