Göztepe\'nin Avrupa Hedefi ve Kamp Açıklamaları

YENİ sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe'de takımı ziyarete gelen Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Sepil, çok güzel bir yerde kamp yaptıklarını dile getirdi. Bled kasabasına ilk kez geldiğini ifade eden Sepil, "Ben bu kampa ilk kez katılıyorum. Bu bizim buradaki üçüncü senemiz, cennet gibi bir yer. Kampa çok uygun bir yer. Oyuncular için çok iyi bir konum. Çünkü kamp dönemi çok yorucu bir dönem. Oyuncular burada günde iki antrenmana çıkıyor. Geçen 2 sezonda Avrupa hedefimiz vardı. Son anda kaçırdık. Çok üzüldük ama yine Avrupa'yı kovalayacağız. Bu sezon da aynı hedefle yola çıkıyoruz" dedi.

Göztepe yapılanmasının çok sağlıklı devam ettiğini ifade eden Sepil, "Yapılanmanın önemli bir aşaması da Muğlaspor'la olan iş birliği oldu. U19 takımımız UEFA Gençlik Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Burada 3 genç yabancı oyuncumuz vardı, yerli futbolcularımız var. Bunun sonucunda bu futbolculara ciddi bir ilgi oluştu. Özellikle gollerimizi atan Salem Bouajila ön plana çıktı. Kendisini Muğlaspor'a verdik. Muğla zaten benim babamın doğduğu şehir. Muğlaspor'a çok katkılar verdik. Sempatimin olduğu şehir bunun devamı olarak da Muğlaspor'u hep izledim. Muğlaspor'la iş birliği yapacağız. Çünkü 1'inci Lig'de oyuncu oynatma şansı da var. Dolayısıyla bu zaten bizim istediğimiz bir durumdu. Ancak Muğlaspor kesinlikle pilot takım olmayacak. Onlar da kendi yollarına bakacak" ifadelerini kullandı.

'BORÇSUZ OLAN TEK KULÜBÜZ'

Bu sezon 2'nci Lig'e katılmayacak Altınordu'yla daha önce görüşme yapan Mehmet Sepil, "Altınordu ve başkan Seyit Mehmet Özkan benim için çok değerli. Uzun zamandır yarışmacılıktan çekilmek istiyorlardı. Biz de kendileriyle görüştük ama 2'nci Lig'de yabancı oyuncu oynatmamız imkansız. Sadece Türk oyuncular değerlendirilecekti" dedi. Göztepe'nin finansal durumuyla ilgili yorumlarda bulunan Mehmet Sepil, "Finansal olarak iyi durumda olduğumuzu zaten söylemiştik. Transferde limitimiz yok. O yazı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Çünkü hiç kimseye borcumuz yok. Federasyon bunu da belgeledi. Başka kulüpler ne durumdadır bilmiyorum. Borçsuz belgesini biz aldık. Bunu başaran tek kulüp olduğumuzu düşünüyorum. Göztepe'nin geleceğini hazırlarken bunu adım adım yapıyoruz ve doğru şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

'OYUNCULAR İÇİN GÖZTEPE BÜYÜK ŞANS'

Kulübe gelen paraları her zaman akıllı bir şekilde harcadıklarını anlatan Sepil şöyle konuştu:

"Biz paraları Göztepe'nin büyümesi için harcayacağız. Akademimiz için harcayacağız. Oyuncu transferinde yeterince para harcamadığımıza dair eleştiriler gelebiliyor. Ben o kanıda değilim. Bizim maaş konusunda bütçemiz diğer takımlara göre düşük. Bunun sebebi de oyuncularımızın Göztepe'ye daha düşük maliyetle gelmesi. Yarı fiyata yabancı oyuncu getirebiliyoruz. Elbette bonservislere para vermekten de çekinmeyiz. Bizi 3-4 milyon eurolar ürkütmüyor. Göztepe'ye gelen oyuncunun hayalleri çok büyük. Gelen ister Türk olsun ister yabancı, Premier Lig hayali kurabiliyor. Emersonn bunu başardı belki Romulo da Premier Lig'e gidecek. Juan da gidebilir. Göztepe oyuncular için büyük şans. Kulüpler de oyuncularını Göztepe'de değerlendirmek istiyor."

'TESİSLEŞMEDE SÜREÇ TAMAMLANDI'

Tesisleşme hedeflerinden bahseden Sepil, "Hedefimiz mevcut Urla'daki tesislerimizi akademiye bırakmak. A takım için daha detaylı daha büyük tesis yapmak. Eleştiriler geliyor, 'Paranız var neden yapmıyorsunuz?' diye. Biz yıllardır bunun peşindeyiz ama bir süreç yürüyor. Kolay bir iş değil. Şu an tesisimizin bize tahsisi ile alakalı bir sorun kalmadı. Belediye izinlerinin bitirilmesi gibi süreçler var. Geçmişte bir ders aldık Torbalı'da. Ne yaptık? İş bitti dedik. Hatta imalata başladık. Ancak planlamaya uygun değil diye iş iptal oldu. Ama taraftarımız şunu diyecek, 'İyi ki Torbalı olmamış' diyecek. İtiraz alanı bırakmadığımız noktada tesislerimizle ilgili açıklama yapacağız. Arazinin tahsisiyle ilgili süreç tamamlandı ama alınması gereken izinler olacak" ifadelerine yer verdi.

'MADALYA ALMAK ARTIK NORMAL BİR DURUM'

Kulüpler Birliği'ne bu kez Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın başkan yardımcısı olarak dönen Mehmet Sepil, "Ben daha önce 6 aylığına gelmiştim ancak pandemi nedeniyle 2 buçuk yıl görevde kaldım. Başkanlık çok büyük sorumluluk. Ertuğrul başkanımız geçen sene bunu büyük bir başarıyla yaptı. Önümüzde önemli bir süreç olan yayın ihalesi var. Bu konuda benim geçmişteki tecrübelerimden yararlanmak istendi. Benim deneyimlerimin faydalı olacağına inanıldı" dedi. Olimpik branşlara da değinen Sepil, cimnastik, yelken ve tekvando gibi diğer tüm branşlarda Türkiye şampiyonaları başta olmak üzere uluslararası yarışlarda Göztepeli sporcunun madalya almasının artık hayatın normal bir parçası haline geldiğini vurguladı. Salon branşlarında da yeni bir yapılanmaya gittiklerini aktaran Sepil, özellikle Sultanlar Ligi'nde mücadele eden voleybol takımına ciddi bütçeler ayırdıklarını, voleybolda da yeni bir tarz oluşturup Avrupa kupalarına hedefleyen bir takım oluşturduklarını sözlerine ekledi.