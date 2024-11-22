Göztepe'nin Hedefi Lig Zirvesi

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Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda ilk 4 haftada ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan Göztepe'nin başantrenörü Şahin Ateşdağlı, "Hedefimiz ligi en üstte bitirmek ve bunun için her olanağa sahibiz." dedi.

Ateşdağlı, yaptığı yazılı açıklamada, 4 haftası geride kalan ligde heyecanlarının çok yüksek olduğunu, taraftar desteğini hep yanlarında hissettiklerini belirtti.

Köklü ve büyük bir kulübün yeni takımı olduklarını hatırlatan Ateşdağlı, şunları kaydetti:

"Şu an emekleme safhasından yürümeye geçen bir çocuk gibiyiz ama bilinmeli ki yarın herkesten hızlı koşuyor olacağız. Hedefimiz ligi en üstte bitirmek ve bunun için her olanağa sahibiz. Bu ligin kimyası çok farklı. Önemli olan final grubunda en iyi form durumunda olmamız. Daha önceki kazanılan şampiyonluklar bana nasıl oynamamız gerektiğini anlatıyor. Tek bir şey için çok üzgünüm. Bu yolda böylesine candan ve fedakarca bizim yanımızda olan taraftarımız önünde kaybetme lüksümüz yok. Bunun bir daha olmayacağının sözünü takımım ve kendim adına veriyorum. Oynadığımız iki maç sonunda oyuncularımız ve taraftarımızın sinerjisi daha da oturdu. Hedefimiz belli. Başaracağımıza inancımız tam."

Ligde geçen hafta ağırladığı Kahramanmaraş İstiklal'e 60-58 mağlup olan Göztepe, 8 Aralık Pazar günü Çorlu Belediyespor'u konuk edecek.