Göztepe'nin Kritik Puan Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe'nin Kritik Puan Kaybı

Göztepe\'nin Kritik Puan Kaybı
16.02.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Kayserispor ile golsüz berabere kalarak Avrupa kupaları için önemli 2 puan kaybetti.

SÜPER Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe evinde düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor'la golsüz berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti. Geçen hafta da Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe, son 2 haftada hem gol atamadı hem de alt sıralardaki rakiplerine karşı 4 puan kaybetti. Gol yollarında üretkenlik sıkıntısı yaşayan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson'un yokluğu da Kayserispor maçına etki etti. Göztepe'nin Avrupa için çekiştiği en önemli rakiplerinden Beşiktaş ise Başakşehir'i son dakikada golüyle 3-2 yendi. Göz-Göz, 41 puanla 4'üncü sıradaki yerini korurken, 5'inci Beşiktaş ise 40 puana ulaşıp farkı 1'e indirdi. Göztepe, 22 Şubat Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda çok kritik maça çıkacak.

Teknik direktör Stanimir Stoilov pozisyon üretmekte zorlandıklarını ifade etti. Zecorner Kayserispor maçında görev yapamayan Juan ve Jeferson'un eksikliğini hissettiklerini ifade eden Bulgar teknik adam, "Gol anlamında, pozisyon anlamında üretken olamadık. Kesinlikle daha fazla pozisyon üretmemiz ve bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda orta bölgede nedensiz yere çok fazla top kaybı yaptık. Orada daha fazla kenarları kullanmamız, oradan ortalar yapmamız gerekiyordu. Duran topları da istediğimiz gibi değerlendiremedik. Bunlarla beraber çok fazla eksik oyuncumuz vardı, sakatlıklar vardı. Bu genel anlamda rekabet gücümüzü maç içerisinde düşürdü. Daha fazla oyuncuyu öne alabilirdik. Bunu da yapamadık. Puan kaybından ötürü çok üzgünüz" dedi.

SAKATLAR BELİRSİZ

Beşiktaş karşılaşması öncesi sakat oyuncuların takıma dönmesini umduğunu dile getiren Stoilov sözlerini şu şekilde tamamladı: "Oyuncularımız dönerse yeterince değişiklik yapabiliriz. Çünkü bunu maalesef bu maçta yapamadık. Öncelikle dönen oyuncuların durumunu göreceğiz. Onlara göre organizasyonumuzu yapacağız ama Beşiktaş'a karşı daha önce maçlar oynadık, başarılı olduk. Çok büyük değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Dönen oyuncularımızın durumuna göre değerlendirmelerde bulunacağız. Antunes ve Arda oynadı ancak iki oyuncumuzda birkaç antrenmana çıktı."

Kaynak: DHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Kritik Puan Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:04:43. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Kritik Puan Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.