Göztepe\'nin Protesto ve 5 Maçlık Galibiyet Hasreti

13.04.2026 11:51
Göztepe, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak evinde galibiyetsiz 5 maça çıktı, protestolarla karşılaştı.

TRENDYOL Süper Lig'de evinde 3-1 geriye düştüğü Kasımpaşa maçında taraftarın protestosuyla karşılaşan ve son bölümde bulduğu gollerle müsabakayı 3-3 berabere tamamlayan Göztepe, Avrupa yolunda kritik 2 puan bırakırken, Isonem Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyete hasret kaldı. Her maç dolu tribünler önünde rakiplerini ağırlayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa beraberliği ile evinde kazanamama serisini 5 maça çıkardı. Son olarak 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup eden Göz-Göz; Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında galibiyet alamadı ve önemli avantajlar kaybetti.

Göztepe bu seride Kayserispor ve Eyüpspor'la golsüz, Alanyaspor'la 2-2, Kasımpaşa'yla da 3-3 berabere kalıp Galatasaray'a 3-1 kaybetti. Evindeki son 5 maçta 11 puan yitiren Göztepe 47 puan ve averajla 6'ncı sıraya gerileyip Avrupa potasından çıktı. Ligin en az gol yiyen takımlarından olan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı son iki maçta ise 6 kez kalesini rakiplerine açmış oldu. Sezonun ikinci yarısında tıpkı geçen sene olduğu gibi düşüş yaşayan İzmir ekibi son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Önceki hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Göztepe, dış sahalarda da Konyaspor'la golsüz berabere kaldı, Beşiktaş'a 4-0, Rams Başakşehir'e de 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

YILLAR SONRA PROTESTO GELDİ

Göztepeli futbolseverler ise yıllar sonra takımı sert bir şekilde protesto etti. Müsabaka Kasımpaşa'nın lehine 3-1 devam ederken, tribünlerden oyunculara yönelik protesto sesleri yükseldi. Bazı taraftarların ise maç 3-3 olmadan stadı terk ettiği görüldü. Birçok Göztepeli futbolseverler ise sanal medyada takımı protesto eden ve stattan ayrılan taraftarlara tepki gösterip ligin sonuna kadar takımın desteklenmesi gerektiği görüşünü savundu.

STOILOV: AVRUPA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise Avrupa'ya gitme mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Avrupa hedefini kendisinin belirlediğini anlatan Bulgar teknik adam, "Bu durum oyuncular üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilir. Ancak taraftarlarımızı anlıyorum, onlar her zaman haklılar. Avrupa'ya gitme yolunda mücadele eden takımımız, bu hedefe ulaşmak için savaşmayı sonuna kadar sürdürecek. Takımım maç boyunca yeterince konsantre, özgüvenli ve dinamik olmadı. Bu eksiklikler bize ciddi sıkıntılar oluşturdu. Rakibe iki kez asist yaparsanız ve onların kaçırdığı pozisyonları da eklerseniz, bu tablo her şeyi özetliyor. Son 20 dakikada önemli bir karakter ortaya koyduk, goller bularak maçı çevirdik, bizim adımıza olumlu olan tek şey buydu" dedi.

'GALATASARY MAÇININ ERTELENMESİ OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Oyuncuların Galatasaray karşılaşmasının ardından duygusal anlamda yıprandığını vurgulayan Stoilov, "Bu duygu eksikliğini hafta içinde de hissettim ve takımı bu konuda uyardım ancak maalesef bu maçta aynı durumu yaşadık. Normalde bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem ancak değinmek istediğim önemli bir husus var. Galatasaray maçımız normalde onların Avrupa dönüşü oynanacaktı ve ertelenmemesi gerekiyordu. Bu erteleme nedeniyle bir haftada üç maç oynamak zorunda kaldık ve bu durum çok farklı bir senaryo oluşturdu. Bunu söylediğim için bana kızabilirler ancak Galatasaray, Liverpool maçından sonra buraya gelseydi adımıza bir avantaj oluşurdu. Kazanıp kaybetmemizden bağımsız olarak bambaşka bir maç senaryosu ortaya çıkardı. Gerçek olan şu ki ligde adil bir rekabet ortamı yok ve bu kararla Galatasaray'a açık bir avantaj sağlandı" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Taraftarların mutsuzluk yaşamasını da anlayışla karşıladığını belirten Stanimir Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Taraftarlarımız bugüne kadar bizi müthiş bir şekilde destekledi ve bunun aynı şekilde devam etmesini rica ediyorum. Hedefimize doğru tüm zorluklara rağmen yürümeye devam edeceğiz. Avrupa'ya gitmeyi çok istedikleri için tepki göstermelerini çok iyi anlıyorum. Eğer bu hedefe ulaşamazsak, bu tamamen benim hatam olur ve hedefi çok yüksek tuttuğumu gösterir. Taraftarlarımızdan tek beklentim, ligin sonuna kadar o müthiş desteklerini takımımızın arkasında sürdürmeleridir."

Kaynak: DHA

