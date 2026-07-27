Göztepe'nin Slovenya Kampı Sona Erdi - Son Dakika
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Göztepe'nin Slovenya Kampı Sona Erdi

Göztepe\'nin Slovenya Kampı Sona Erdi
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Göztepe, 18 gün süren kampı ve 5 hazırlık maçıyla sezon öncesi hedeflerine hazırlandı.

SÜPER Lig'de 2026-2027 sezonuna üst sıralar hedefiyle hazırlanan Göztepe 18 gün süren Slovenya kampını noktaladı. 8 Temmuz tarihinde Slovenya'nın Bled kasabasına giden sarı-kırmızılılar yoğun idman ve maç programını geride bırakıp yurda döndü. Son olarak dün Hırvatistan'ın Rudes takımı ile özel maçta karşı karşıya gelen Göztepe rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Akademi kökenli defans oyuncusu Ege Yıldırım'ın 21'inci dakikada attığı golle öne geçen Göztepe galibiyete ulaşamasa da iyi bir performans ortaya koydu.

Göztepe 18 gün süren kampta 5 hazırlık maçı yaptı. Gorica ve LZN Cherkasy'i 2-0, Al Dhafra ve Zorya Luhansk'ı da 2-1 yenen Göztepe sadece Rudes karşısında eşitliği bozamadı. Göztepe 4 yeni transferini kampta görme şansı yakaladı. Golcüler İrlandalı Sinclair Armstrong ve Brezilyalı Andre Henrique'nin yanı sıra İngiliz orta saha Alex Matos ve Gambiyalı stoper Sonko Sundberg sarı-kırmızılı kafilede yer aldı.

SATILMALARI AN MESELESİ

Göz-Göz sezon bitiminde kalecileri Mateuzs Lis ve Ekrem Kılıçarslan'ın yanı sıra Bulgar orta saha Krastev, Brezilyalı stoper Heliton ve forvet Jeh'le vedalaşmıştı. Göztepe'de satışları an meselesi olan Brezilyalı golcü Juan Silva ve Nijeryalı orta saha Anthony Dennis ise sakatlık riskine karşı özel maçlarda çok fazla forma şansı bulamadı. İki oyuncunun da en kısa sürede iyi bir bonservis bedeli ile satılacağı kaydedildi.

YENİ KALECİ YOLDA

Göztepe ayrıca Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili ile prensipte anlaştı. Gürcistan A Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen Luka Gugeshashvili'nin sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam edecek Göztepe, büyük ihtimalle 8 Ağustos tarihinde Trabzonspor'la Gürsel Aksel Stadı'nda futbolu bırakan İsmail Köybaşı'nın jübile maçında karşı karşıya gelecek. Göztepe sezonun ilk haftasında ise 17 Ağustos tarihinde deplasmanda Samsunspor'la oynayacak.

Kaynak: DHA

Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Slovenya Kampı Sona Erdi - Son Dakika

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